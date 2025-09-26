Az úgynevezett Fűtött Utca és az Oltalom Hajléktalan Központ fennmaradása újra végveszélybe került. A szintén kifogásolt 300 millió forintos közüzemi tartozás és az egyéb adósságok egyedüli magyarázata az, hogy az Orbán-kormány jogsértően megvonta a MET-től az egyházi státuszt és az ezzel járó támogatások jelentős részét.
A hívő embernek Istentől kapott megbízása, hogy beszéljen arról, mi a baj a világban – mondta a lelkész, miközben végveszélybe kerültek az elesettekről gondoskodó intézményei. Riport.
A kedden kezdett tüntetéssorozat legfőbb célja, hogy ne szűnjön meg tízezrek, szegények, gyerekek, hajléktalanok ellátása.
Évtizedes visszalépést okozhat a fővárosi hajléktalanellátásban, ha az Iványi Gábor vezette egyházi szállóról az utcára kerül 150-200 otthontalan.
Gumilövedékekkel lövöldöztek a főváros VIII. kerületében hétfő este - közölte a rendőrség kedden honlapján.