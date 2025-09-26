Vizsgálat a tengeralattjáróban

játék;gyerekek;Semmelweis Egyetem;MRI;

Felnőttként is megterhelő befeküdni egy hangosan kattogó MR-készülékbe, de egy kisgyerek számára ez különösen rémisztő. Ezt a stresszt igyekeznek csökkenteni a Semmelweis Egyetem klinikáján.

Felragyognak az arcok, a gyerekek önfeledten vetik bele magukat a játékba. Miközben autóversenyzőnek, dzsungelharcosnak vagy éppen focistának képzelik magukat a konzolok előtt, arra a pár percre ők is pont ugyanolyanná válhatnak, mint egészséges társaik. Arra a pár percre megszűnik a torokszorító félelem, a fájdalmas vizsgálatok, gyötrelmes beavatkozások kínja, mintha maga a betegség is elcsendesedne erre a kis időre. Ma már egyre többen vallják azt a – divatos szóval – holisztikus szemléletmódot, hogy egy betegség esetében nem elegendő csupán a fizikai testet gyógyítani. A mentális támogatás, a lélek kezelése legalább ilyen fontos, és ez hatványozottan igaz akkor, ha gyerekekről beszélünk. Ezért döntött úgy a Semmelweis Egyetem gyermekklinikája, hogy igyekszik barátságosabbá tenni az MR-vizsgálatok körülményeit.

Akinek volt már része ilyen vizsgálatban, vagy csak hallott róla beszámolót, az pontosan tudja, mennyire megterhelő még egy felnőtt számára is befeküdni a gépbe. Mert bár a vizsgálat abszolút fájdalommentes, de hosszú ideig – 20-60 percig – kell mozdulatlanul feküdni annak érdekében, hogy tökéletes képet alkothasson a berendezés, és a csőszerű képletben sokakat elfog a klausztrofóbia, ráadásul a készülék rettenetesen hangosan kattog, zúg, zörög, ami eléggé megnehezíti az ellazulást. Kényelmetlen, stresszes ez a vizsgálat, és még felnőtt fejjel is komoly önuralmat igényel az elviselése.

Éppen ezért most „Azokért, akiknek a legnagyobb szüksége van rá” címmel közösségi adománygyűjtést szervez a Semmelweis Egyetem alapítványa. A kezdeményezést bemutató sajtótájékoztatón elhangzott: évente több száz oxigénhiánnyal, központi idegrendszeri betegséggel született vagy daganatos gyermeknek van szüksége MR-vizsgálatra a Semmelweis Egyetemen. Mivel az intézményben minden második mágnesesrezonancia-vizsgálat gyerekeken történik, ezért most a Semmelweis klinikái csak számukra vásárolnak egy készüléket. A gyűjtés célja, hogy egy tengeralattjáró tematikájú várót és vizsgálóhelyiséget tudjanak kialakítani, és egy felmatricázott, sárga tengeralattjárónak kinéző berendezés kerüljön az egyetemre. Ezzel egy olyan barátságos és támogató környezetet szeretnének kialakítani, amely a legmodernebb feltételeket teremti meg a gyerekek gyógyulásához, és amely segít leküzdeni a kisebbek félelmét is a vizsgálattól.

Szabó Attila, az egyetem Gyermekgyógyászati Klinikájának igazgatója azzal nyitott: nem megszokott, hogy ennyi felnőttet lát maga körül. Majd büszkén számolt be arról, hogy intézményük a negyedik legrégebbi Európában, 1839 óta folyamatosan fogadja a kis pácienseket. Évente csaknem 20 ezer fekvőbeteget látnak el, a járóbetegek száma pedig közelít a 250 ezerhez. Hozzátette: a képalkotó diagnosztikai eljárások azért borzasztóan fontosak, mert sok súlyos betegség esetében a korai diagnózis életmentő lehet. Az MR használata mára beépült a napi rutinba, míg 2022-ben havonta 150-170 gyermekvizsgálat történt az eszközzel, ma 250-300. A klinikaigazgató arra is rávilágított, hogy a családbarát, nyugodt környezet megteremtése nemcsak a gyerekek számára fontos, hanem a szülőknek is, hiszen a gyerek akkor lesz nyugodt, ha a szülője is az.

Maurovich Horvat Pál, az egyetem Orvosi Képalkotó Klinikájának igazgatója elmagyarázta, miért pont egy tengeralattjáróhoz fog hasonlítani a szerkezet és a környezete. Az ortopédiai klinika volt rehabilitációs medenceterében helyezik majd el a gépet, mert ezt a funkciót ki tudták váltani. Felhívta a figyelmet arra, hogy speciális anyagokra van szükség a váróhelyiség és az eszköz dekorálásakor, olyanokra, amelyek nem zavarják meg az MR által keltett, igen erős mágneses teret.

Az adománygyűjtést számos ismert ember is támogatja, akik közül többen szintén jelen voltak a rendezvényen, és megosztották a motivációjukat, miért tartják fontosnak a projektet. Ács Fruzsina humorista arról mesélt, hogy mivel pszichológiát tanult, nagyon örül minden olyan kezdeményezésnek, ami a fizikai gyógyításon kívül a nyugodt pszichés háttér megteremtésében is segítséget tud nyújtani. Kiemelte: sokan úgy gondolják, felesleges megfelelő környezetet teremteni, de ő nem ért ezzel egyet. Nagy Dániel F1-szakkommentátor, autóversenyző a tartalomgyártók felelősségéről beszélt. „Az a célunk, hogy minél több emberhez jussanak el az üzeneteink, de kell hogy legyenek magasztosabb céljaink is. A mai világban egy hiteles és komoly tartalomgyártónak kutya kötelessége a világot is egy kicsit jobbá tenni.” Hajós András zenész, producer felelevenítette a gyerekkorát, amikor orvos édesapjához jártak a barátai, ő ekkor tanulta meg mélységesen tisztelni ezt a hivatást. „Oldschool, analóg, hagyományos orvosok között nőttem fel, akik az életüket tették fel a kutatásra és a gyógyításra. Olyan, még az ő professzoraiktól hallott mondatokat mondtak nekem, hogy a gyógyítás a köszönéssel kezdődik.”

Zárásként Szabó Attila elmondta: a mobiltelefonok, laptopok, online játékok világában nem megoldás az, ha homokba dugjuk a fejünket, és tiltani akarjuk ezek használatát. Sokkal inkább azt kell átgondolnunk, hogyan tudjuk ezeket az eszközöket alkalmazni akár a gyógyítás szolgálatában is. „A kulcsszó a mértékletesség. Nem mindegy, milyen életkortól és milyen játékok használatát engedjük. Nagyon fontos a kommunikáció, meg kell beszélni a gyerekekkel, hogy milyen keretek között engedjük őket játszani. Sőt akár mi is bekapcsolódhatunk ebbe, és együtt tölthetünk időt.”