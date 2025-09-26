Hiányzik a karmester a CT- és MR-gépek november elsején záruló államosításából, ez pedig megakaszthatja a betegellátást is

Több településen eddig az állammal szerződött magánszolgáltatók fogadták MR vagy CT vizsgálatra a betegeket, de ezek novemberre már nem adnak időpontot, az októberi naptáruk pedig betelt.