Bántotta és fenyegette a gyerekeket a szegedi tanítónő, bilincsben vitték el az iskolából

2025-09-25 21:18:00 CEST

Azért jelentették fel, mert az iskolában beragasztotta az egyik gyerek száját, több diákot pedig sniccerrel fenyegetett. A rendőrség nyomozást indított, a nyugdíj előtt álló tanítónő jogviszonyát a tankerület megszüntette.

Bilincsben vitték el a rendőrök az egyik szegedi iskola tanítónőjét múlt hét pénteken, miután azzal jelentették fel, hogy bántja és fenyegeti a gyerekeket – derül ki az RTL Híradó riportjából.

Az egyik szülő a csatorna riporterének arról mesélt. a tpedagógus az egyik kislánynak összekötötte a kezét, majd beragasztotta a száját, hogy megfegyelmezze, mivel túl sokat beszélt. Azt is állította, hogy szintén fegyelmezési célzattal egy másik gyerek hajába is belevágott.

Az RTL információ szerint olyan is előfordult, hogy a nyugdíj előtt álló tanítótő a rendetlen gyerekeket azzal fenyegette, hogy sniccerrel levágja az ujjukat vagy a nyelvüket. A rendőrség közfeladatot ellátott személy által elkövetett bántalmazás indított nyomozást.

A beszámoló szerint a tanítónő a rendőrségen beismert mindent, amivel gyanúsítják, és a hatóságnak azt mondta: nagyon megbánta, amit tett. A Szegedi Tankerületi Központ a részletekről a rendőrségi nyomozásra tekintettel nem árult el semmit, a tanítónő jogviszonyát viszont rendkívüli felmentéssel megszüntették.