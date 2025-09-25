Bántotta és fenyegette a gyerekeket a szegedi tanítónő, bilincsben vitték el az iskolából

Bilincsben vitték el a rendőrök az egyik szegedi iskola tanítónőjét múlt hét pénteken, miután azzal jelentették fel, hogy bántja és fenyegeti a gyerekeket – derül ki az RTL Híradó riportjából.
Az egyik szülő a csatorna riporterének arról mesélt. a tpedagógus az egyik kislánynak összekötötte a kezét, majd beragasztotta a száját, hogy megfegyelmezze, mivel túl sokat beszélt. Azt is állította, hogy szintén fegyelmezési célzattal egy másik gyerek hajába is belevágott.
Az RTL információ szerint olyan is előfordult, hogy a nyugdíj előtt álló tanítótő a rendetlen gyerekeket azzal fenyegette, hogy sniccerrel levágja az ujjukat vagy a nyelvüket. A rendőrség közfeladatot ellátott személy által elkövetett bántalmazás indított nyomozást.
A beszámoló szerint a tanítónő a rendőrségen beismert mindent, amivel gyanúsítják, és a hatóságnak azt mondta: nagyon megbánta, amit tett. A Szegedi Tankerületi Központ a részletekről a rendőrségi nyomozásra tekintettel nem árult el semmit, a tanítónő jogviszonyát viszont rendkívüli felmentéssel megszüntették.