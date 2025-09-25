Egy éve nem tudni, hol tart a Fidesz által kitüntetett, majd pedofília miatt felfüggesztett volt kecskeméti plébános büntetőügye

pedofília;katolikus egyház;büntetőeljárás;Hatházi Róbert;

2025-09-25 20:38:00 CEST

Nem ad tájékoztatást a rendőrség.

Nem adott tájékoztatást a rendőrség lapunk megkeresésére arról, hol tart az a büntetőeljárás, ami a Fideszhez több szálon is köthető volt kecskeméti plébános, Hatházi Róbert ellen indult több mint egy éve. A papot a katolikus egyház azt követően függesztette fel hivatalából, hogy kiderült, évekkel ezelőtt rendkívül szexuális visszaéléseket követhetett el kiskorúak ellen. Áldozatai között lehetett olyan fiatal is, akit kilencévesen hálózott be.

Lapunk tavaly szeptemberben írta meg, hogy Hatházi Róbert alakja a fideszes kapcsolatok miatt is figyelemre méltó. Akárcsak a melegpartijaival bukó Bese Gergő, ő is a kormánypártok elkötelezett embere volt a katolikus egyházon belül, aki igencsak szívélyes viszonyt ápol fideszes politikusokkal, ezáltal az egyházra gyakorolt állami- és pártbefolyás egyik arcává vált. A magas rangú fideszesekkel való közös fotókon túl a szoros kapcsolatot egyebek közt az is mutatta, hogy 2017-ben, az akkor is kormánypárti vezetésű kecskeméti önkormányzat Ifjúság a Közösségért Díjat adott át Hatházinak. A díjat pedig később meghálálta az atya: lapunknak anno a momentumos Józsa Bálint beszélt arról, hogy a pedofília miatt felfüggesztett plébános simán felhasználta a templomot arra, hogy fideszes kötődésű, álcivil rendezvényeket tartsanak Isten házában. Sőt, a 2019-es kampányhajrában például szót adott a templomban Szemereyné Pataki Klaudia fideszes polgármesternek, aki ezt a lehetőséget megragadva fel is szólította a híveket, hogy a kormánypártok jelöltjeit támogassák a választáson.

Lapunk ekkora számolt be arról is, hogy Hatházi Róbert plébániájának címére jegyezték be a Kecskemét-Széchenyiváros közösségépítő Egyesületet, ami 2023-ban jóval több mint 100 millió forint kormányzati támogatást kapott család- és ifjúságvédelmi programokra, a Kulturális és Innovációs Minisztériumtól például 75 millió forintot nyert el szexuáledukációs felvilágosító képzésre. Emellett a kecskeméti önkormányzat is 4,5 millióval támogatta az egyesületet.

Hatházi Róbert pappá szentelése előtt egy kommuna jellegű közösségben is szolgálatot teljesített, ahol nem csak egyházi személyek, hanem elkötelezett világi hívek is jelen vannak. Egyik későbbi áldozatát itt ismerte meg, úgy tudni, összesen öt áldozata van. A cselekmények hosszú éveken át tartottak, mire az egyházi közösség egyik tagja értesült a történtekről, és jelentést tett róluk a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegyének. Bábel Balázs érsek ezt követően azonnal felfüggesztette Hatházi Róbertet és átfogó vizsgálatot rendelt el.

Miután már tavaly szeptemberben úgy lehetett tudni, hogy az ügyet a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség kivizsgálásra elküldte a Nemzeti Nyomozó Irodának, szerettük volna megtudni, hol tart jelenleg a folyamat, azonban megkeresésünkre a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság annyit közölt: „Az Ön által kérdezett üggyel kapcsolatban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében adatvédelmi okok miatt nem áll módunkban információt adni.”