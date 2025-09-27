Szőlő utca;

2025-09-27 06:00:00 CEST

Pillantás a kilencedikről

Mottó: „Hagyjátok csak a gyermekeket, ne akadályozzátok meg őket, hadd jöjjenek hozzám, hisz ilyeneké a mennyek országa” (Máté evangéliuma)

Ha már a Biblia, legyen az Isten. Isten, aki hat nap alatt teremtette meg a világot. És, ha a Máté evangéliumából vett idézetet is kissé kifacsartam értelmeztem - mint bizonyára ezt érzékeli, ugye, drága olvasóm – akkor ezt a hat napot is hadd fordítsam át: a Fidesznek elég volt bő fél nap, jó legyen egy egész nap, arra, hogy felépítse az államellenes összeesküvés drámáját. Semjén Zsolt nemkívánatos parlamenti megszólalás kényszerpályára helyezte a kormányzatot: a Finkelstein-labor ennek megfelelően munkába lendült. Hiszen ennek már fele sem tréfa; Semjén magára és hatalomra borította a Szőlő utca-ügyét – vajh hogyan lehet ebből kimenekülni. És a labor jól vizsgázott: megszűlte az állam ellenes összeesküvés tervét. Márpedig, ha erről van szó, akkor ellene minden megtehető; majdnem olyan, mintha az ukránok dróntámadást indítottak volna Magyarország ellen. A hirtelen összeütött történet kicsit hasonlít A tanúra; a tanúvallomás helyett az ítélet született meg előbb. Megtorlás – kiáltotta Máté, mér persze a Kocsis, a saját evangéliumából. Megtorlás – kiáltotta utána; megtorlás visszhangozta a fideszes nép. Megtorlás – zúgott a tömeg, Csaba, Péter, Klára, András, egyik se legyen szabad…

Mindössze huszonnégy óra kellett, tán' még annyi sem, hogy összeálljon a komplett vádirat: ezek zendülést akartak provokálni, külföldről vezérelve, hálózattá összeállva.

Bár a rendőrség, a nyomozó hatóságok lényegében két évtized alatt sem tudtak eredményre jutni, Orbán Tuzsonjának elég volt egy délután, hogy kész jelentéssel, komplett nyomozati anyaggal álljon elő.

És tette ezt úgy, nincs neki erre apparátusa, sőt: feltehetően felhatalmazása sem. Mégis: e pár óra elegendő volt arra, hogy összeálljon a kép, hogy eljusson a Szőlő utcából egészen Nagy-Britanniáig, a kormánytagoktól az ellenzékig.

Most pedig itt állunk, két vizsgálóbizottság is vár ránk, ne legyen kétségünk, melyik fog munkát végezni; a DK által összehívott, amely arra lenne hivatott, hogy felderítse: mi is történt évtizedeken át a javító-gyerekottho(újabban: börtön) falai között, jártak-e oda és ha igen kik voltak, fekete autóval, gyerek-fiúkért, vagy sem, a másik bizottság, a Fideszé, azért jön létre, hogy bizonyítsa: állam ellenes összeesküvés szövődött, amely ha nem lépnek időben, mint most, akkor általános zendüléshez vezetett volna. Másként: a demokrácia megdöntése volt a cél. Megint csak az olvasóra bízom: melyik bizottság áll majd össze, melyik tud eredményt felmutatni.

Alig fél év van az országgyűlési választásokig, és hatalmon lévőket soha nem látott kihívás várja: vagy megakadályozzák, hogy a kegyelmi ügy másfél éves tisztázatlansága után rájuk dőljön egy újabb pedofil-.prostitúciós ügy, ami ugye egyenlő lenne a vereséggel, vagy képesek új irány szabni a történéseknek. Államellenes összeesküvés versus Zsolti bácsi. Ennyi. Illetve nem ennyi.

Hadd álljon itt egy utómottó: „Amilyen ítélettel ti ítélkeztek, olyannal fognak majd fölöttetek is ítélkezni. Amilyen mértékkel mértek, olyannal fognak majd nektek is visszamérni. Miért látod meg a szálkát embertársad szemében, amikor a magadéban a gerendát sem veszed észre?” (Máté evangéliuma)