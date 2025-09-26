Benjamin Netanjahu: Soha nem lesz palesztin állam

ENSZ;Izrael;Benjamin Netanjahu;beszéd;

2025-09-26 19:29:00 CEST

Az izraeli miniszterelnök gyakorlatilag a terrorizmus támogatásával vádolta meg a palesztin államot elismerő nyugati országok sorát az ENSZ előtt.

Ha 2023. október 7. után egy mérföldre Jeruzsálemtől államot adunk a palesztinoknak, az olyan, mintha a 2001.szeptember 11-i terrortámadás után egy mérföldre New York Citytől államot adtak volna az al-Kaidának. Ez teljes őrültség, és mi nem fogjuk ezt megtenni, mondta Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök az ENSZ Közgyűlésén pénteken elhangzott beszédében. Az izraeli miniszterelnök gyakorlatilag a terrorizmus támogatásával vádolta meg a palesztin államot elismerő nyugati országok sorát, azt állította, hogy tettükkel végső jutalmat adnak azoknak a fanatikusoknak, akik elkövették és támogatták a 2023. október 7-i mészárlást. Szerinte a Palesztinát elismerő államok engedtek a Hamász palesztin terrorcsoport nyomásának, döntésükkel azt erősítették meg, hogy érdemes zsidókat ölni.

Benjamin Netanjahu elutasította a népirtás vádját és rendkívül dühös hangnemben leszögezte: „Üzenetet akarok küldeni a nyugati vezetőknek. Izrael nem fogja hagyni, hogy terrorállamot nyomjanak le a torkunkon. Nem fogjuk elkövetni a nemzeti öngyilkosságot, mert nektek nincs bátorságotok szembeszállni az ellenséges médiával és az Izrael vérét követelő antiszemita tömegekkel.” . Állítása szerint ez nemcsak az ő és koalíciója álláspontja, ő az izraeli nép akaratát is képviseli. Ezt azzal támasztotta alá, hogy tavaly a kneszetben, a palesztin államról tartott szavazáson a törvényhozás 120 tagjából 99 ellene szavazott, és csak kilenc támogatta azt.

Benjamin Netanjahu beszéde előtt sok küldött távozott a teremből tiltakozásképpen Izrael gázai háborúja és a gázai humanitárius helyzet miatt. A Hamász szerint a delegációk tömeges kivonulása, Netanjahu bojkottálása is Izrael elszigetelődését mutatja, ami a "megsemmisítő háború egyik következménye".

Jair Lapid, az izraeli ellenzék vezetője bírálta a miniszterelnök beszédét, azt hangsúlyozva, hogy Netanjahu csupán trükközött, a kormányfőnek nincs egyértelmű terve semmire. – A világ ma egy fáradt és nyafogó izraeli miniszterelnököt látott, akinek beszéde túl sok unalmas trükköt tartalmazott” – írta az X-en en Jair Lapid. Hangsúlyozta, hogy Benjamin Netanjahu ezúttal sem mutatott be tervet a túszok kiszabadítására a háború befejezésére és nem tudta megmagyarázni, hogy miért nem győzték le a Hamászt két év után sem. „Ahelyett, hogy megállította volna a politikai cumanit, Benjamin Netanjahu ma rontott Izrael állam helyzetén", szögezte le a Jes Atid pártot vezető ellenzéki politikus.