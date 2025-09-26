Megtört az egység, Szlovákiában ellenzéki szavazatokkal fogadták el a 2018-as magyarnál is durvább alkotmánymódosítást

politika;Szlovákia;alkotmánymódosítás;nő;férfi;

2025-09-26 18:55:00 CEST

A szlovák alkotmányba a többi között bekerült az, hogy Szlovákiában két nem létezik, a férfi és a nő, az anya csak nő lehet, az apa csak férfi, gyereket csak hagyományos család fogadhat örökbe.

Második nekifutásra elfogadta pénteken a szlovák parlament az alkotmánymódosítást, amelyet Robert Fico miniszterelnök pártja, a Smer kezdeményezett a „szlovák szuverenitás, a hagyományos értékek és a hagyományos család, valamint a józan ész” állítólagos védelmében. A szlovák alkotmányba ezzel többek között bekerült az, hogy Szlovákiában két nem létezik, a férfi és a nő, az anya csak nő lehet, az apa csak férfi, gyereket csak hagyományos család fogadhat örökbe, megerősíti a szülői jogokat az oktatási folyamatban ugyanakkor előírja, hogy Szlovákia szuverenitásának a „kulturális és etikai kérdésekben” elsőbbséget kell élveznie az európai joggal szemben.

Csütörtökön még elhalasztották a szavazást, mert a 79 fős koalícióból egy Hlas képviselő jelezte, hogy nemmel szavaz, és a módosítást összességében támogató kereszténydemokrata ellenzéki képviselők közül is ketten nem voltak hajlandók a Smerrel szavazni, így a 90 szükséges voksból kettő hiányzott a jóváhagyáshoz. Pénteken viszont váratlan segítséget kapott a koalíció, az Igor Matovič volt miniszterelnök vezette ellenzéki Szlovákia Mozgalom két képviselője meglepetésre az utolsó percben az alkotmánymódosítás mellett szavazott.

Fico már az alkotmánymódosító tervezet januári közzétételekor az „ősök hagyományaira, kulturális és szellemi örökségére” hivatkozva azt mondta, hogy a kezdeményezés „alkotmányos akadályt emel a progresszivizmus ellen” és helyreállítja a „józan észt”, emlékeztet az AFP hírügynökség beszámolója. Szavazás után megköszönte minden képviselő támogató voksát. Történelmi lépésnek nevezte az alkotmánymódosítást és azt hangsúlyozta, hogy ezzel sikerült garantálni a védelmet a progresszivizmus ellen. „Ez az a védőkorlát, amit létrehoztunk példaként szolgálhat más országoknak is. A liberalizmus és a progresszivizmus pusztítja Európát. (…) Legyünk büszkék arra, amit elértünk. Ez Szlovákia győzelme, nem a Smer győzelme. Szlovákia megmutatta Európának és a világnak, hogy itt vagyunk, ahogyan néhány évszázaddal ezelőtt is, és hogy ki tudjuk mondani: Brüsszel nem fogja nekünk megmondani, hogy létezik harmadik, negyedik vagy ötödik nem” – idézte a miniszterelnök szavait a Parameter portál. A kormányfő hozzátette, hogy ez a döntés nem a kormánytöbbség döntése volt, „hanem egy szuverén szlovák döntés”.

Robert Ficónak nem kell tartania Peter Pellegrini vétójától sem, a köztársasági elnök közösségi oldalán jelezte, tiszteletben tartja a döntést. „A társadalom óriási megosztottságának idején nagyon fontos jelzés az alkotmányos többség arra vonatkozóan, hogy egy adott kérdésben politikai konszenzus születik, és ezt tiszteletben kell tartani” – írta az államfő.

A koalícióval szavazó ellenzéki képviselőkön kívül az ellenzéki pártok nem vettek részt a voksoláson.

Michal Šimečka, a fő ellenzéki párt, a Progresszív Szlovákia (PS) elnöke „szégyenletesnek” nevezte a szavazást és sajnálatát fejezve ki az ellenzéki képviselők „árulása” miatt, akik lehetővé tették a szöveg elfogadását – közölte az AFP. Úgy értékelte, ez a módosítás „ártani fog a szlovák népnek, megkérdőjelezi Szlovákia helyét az EU-ban. Utóbbival a pozsonyi Új Szó által idézett szlovák jogászok és emberi jogi szakértők is egyetértenek, akik azt hangsúlyozták, hogy a nemzeti identitás védelme alá eső intézkedések megfogalmazása nagyon homályos és többértelmű, még a sokat kifogásolt 2018-as magyarországi alkotmánymódosítás is konkrétabban és szűkebb körben fogalmazott. A legfőbb jogi kifogás az, hogy a módosítás visszamenőleges hatállyal bír, így retroaktív módon vonja meg Szlovákia beleegyezését a nemzetközi és európai jogi egyezmények kapcsán, továbbá ellehetetleníti az érvényes nemzetközi egyezmények alkalmazását az ország területén.

Amint az előre látható volt, Ficónak sikerült egymásnak ugrasztania az ellenzéket is. Šimečka jelezte, befejezik az együttműködést Matovič pártjával. A korábbi populista miniszterelnök azonban azt állítja, árulás történt, pártja két renitens képviselője őt is az utolsó percben, sms-ben értesítette arról, hogy megszavazzák az alkotmánymódosítást. Ennek ellenére nem tervezi kizárásukat.

Vasárnap Robert Fico együtt jubilálhat Orbán Viktorral, akivel a hídünnepen találkozik. Párkány és Esztergom a hétvégén ünnepli a Mária Valéria híd felépítésének 130. évfordulóját. A két miniszterelnök a hídon találkozik és Esztergomban tart beszédet.