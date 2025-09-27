Saját szörnyetege zabálja fel a Fideszt

Podcast;

2025-09-27 05:45:00 CEST

Egyre kevésbé látszik, képes lesz-e valaha is tisztázni magát a párt és Semjén Zsolt. Podcast.

„A magyar politikában soha sem látott megtorlással” fenyegetőzve próbálja elnyomni a nemrég még „digitális honfoglalásra” készülő kormánypárt, hogy a neten hemzsegnek a Semjén Zsoltot hírbe hozó sejtetések és mémek, ám egyre kevésbé tudja uralni az általa létrehozott karaktergyilkos álvalóságot. Azzal pedig, hogy Kocsis Máté és mások a Szőlő utcai botrányt „külföldről szervezett szabotázsakciónak” akarják beállítani, leginkább csak az abúzusok áldozatait tudják elnémítani – hangzott el a Népszava Hol élünk? közéleti podcastjének e heti adásában.

Varga Dóra főszerkesztő-helyettes, Muhari Judit belpolitikai és Papp Zsolt gazdasági szakújságíró, valamint Batka Zoltán műsorvezető arról beszélgetett, hogyan esett bele a Fidesz a saját maga által évtizedeken át ásott verembe, hogyan húzta magára teljesen érthetetlen módon a Szőlő utcai botrányt úgy, hogy egyre kevésbé látszik, képes lesz-e valaha is tisztázni magát a vádak alól a párt és Semjén Zsolt.