Élőzés határok nélkül: Kai Cenat harmadszor is tarol a Mafiathlon maratoni adásával

2025-09-29 07:45:00 CEST

Bő egy éve rázta meg Budapest utcáit egy olyan jelenség, amire korábban aligha tudtunk gondolni. A streameléssel (élőzés) világhírnevet szerző, akkor mindössze 19 éves amerikai fiatal, Darren Jason Watkins Jr., ismertebb nevén IshowSpeed közel két órán keresztül élőzte magyarországi kalandjait, az erről készült videót már több mint négymillióan látták a YouTube-on. Speed befolyása azóta is töretlenül nő, a streamereket pedig egyre komolyabban veszik, az idén Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség elnöke is Speed élő adásában leplezte le a labdarúgó-klubvilágbajnokság trófeáját. Az energikus, szociális szorongással aligha vádolható showman mellett azonban érdemes egy másik, szintén amerikai streamerre, Kai Cenatra is figyelni, aki immáron harmadjára indította el a Mafiathlon névre keresztelt, maratoni hosszúságú, 30 napon át tartó élő adását, új szintre emelve a netes szórakoztatóipart.

Polgári nevén Kailen Carlo Cenat III. 23 évvel ezelőtt született New Yorkban, Bronx kerületben. Gyerekkora nem volt egyszerű, a környéken, ahol lakott, meglehetősen elterjedt a bűnözés, emellett édesapa nélkül nőtt fel, édesanyja egyedül nevelte őt és további négy testvérét. Az amerikai srác a videós tartalmak gyártásával 2018 környékén kezdett el foglalkozni, az áttörés pedig 2020-ban jött el számára, amikor csatlakozott az Any Means Possible (AMP) nevű tartalomgyártó csoporthoz. Cenat jól érzett rá arra, hogy az akkortájt egyre nagyobb népszerűségnek örvendő, élő adásokra épülő Twitch közösségimédia-platformon érdemes próbálkoznia. A Covid- időszak számára kedvezően sült el, hiszen a négy fal között ragadt emberek millió kerestek online szórakoztató tartalmakat.

Interakció a közönséggel

Amíg sokan játékok játszásával szereztek népes követőtábort, Cenat a kezdetben (2021-2022 környékén) a legtöbbször reakcióvideókat csinált, játékokra, videóklipekre, mémekre reagált, személyiségét és humorát hamar rengetegen megkedvelték. Energikussága hasonló a fent említett IshowSpeedhez, abban viszont eltérnek, hogy amíg az utóbbi legtöbbször karaktert vesz fel, addig Cenat túlnyomórészt valóban önmagát adja.

A bronxi srác előszeretettel lépett interakcióba a közönségével, ami még erősebbé tette a rajongói elköteleződést az irányába. Ma már több mint 19 millió követője van a Twitchen, vagyonát pedig 35 millió dollárra (13 milliárd forint) becsülik.

A streamer szeptember 1-jétől kezdve (immáron harmadik alkalommal) indította el a korábban óriási sikereket hozó műsorformátumát, a Mafiathlont. A mostani élőzés célja, hogy összejöjjön az egymillió aktív előfizető. Cenat (és önmagában a Twitch) üzleti modellje zseniális, a 23 éves fiatal új szintre emeli a szórakoztatóipart, ehhez azonban minden követ meg is mozgat.

Nézők mint műsorkészítők

Cenat első körben úgy próbál figyelmet generálni, hogy hasonlóan az idehaza korábban óriási sikert hozó ValóVilághoz, élő, 0–24-es adást nyújt a nézőinek, így megállás nélkül lehet követni, hogy a „főhős”, valamint a vele összezárt barátai mi mindent csinálnak egy-egy nap (a helyszínhez egy hatalmas luxusvillát is bérelt). Csakhogy amíg a ValóVilágot továbbra is jelentős részben egy kreatív csapat tervezi és menedzseli, Cenat megragadja az összes olyan alkalmat, amikor a nézők befolyást tudnak gyakorolni arra, hogy mi történjen odabent, „természetesen” a legtöbbször pénzért cserébe. Ezzel a néző örül, hogy hatással lehet kedvencére, Cenat pedig hatalmas bevételeket tud szerezni. De miből is pontosan?

A streamer tartalmaihoz ugyan mindenki ingyenesen hozzáfér, ám aki aktívabban bele akar szólni a műsorba, vásárolhat feliratkozást, a legolcsóbb havi tagság öt dollárba (1600 forint) fáj. Ezt követően az előfizető már küldhet olyan speciális üzeneteket, amiket a tartalomgyártó is kiemelten figyel, így jóval nagyobb az esély arra, hogy reagál is rájuk. Vannak ajándék előfizetések (gifted subs), ilyenkor valaki több előfizetést (például 25-öt) vásárol, amit aztán a csatorna nézői kapnak. A streamer pedig, jótett helyébe jót várj alapon, szintén exkluzív lehetőségeket biztosít a néző részére.

Cenat a Mafiathlonban úgy próbálja az embereket ösztönözni az ajándék előfizetésekre, hogy cserébe meg lehet őt, illetve a társait szívatni, például alvás közben ráesik egy vízzel töltött lufi.

A rajongók küldhetnek simán adományt (donation), a felső határ itt a csillagos ég. Ilyenkor maga az adomány megjelenik az élő adásban, amihez üzenetet is lehet társítani, amit a streamer felolvas. Emellett a Twitchen is megjelennek a klasszikus szponzorációk, Cenat adásában is időközönként előugrik egy-egy reklám. Nem véletlen, hogy a Forbes szerint az influenszer tavaly 8,5 millió dollár (2,8 milliárd forint) bevételhez jutott, amivel a legtöbbet keresett Twitch-tartalomgyártó lett.

A játszótér, ahol mindenki jól jár

Az első két Mafiathlon (2023. február és 2024. november) közel 30-30 napig tartott, a tervezett menetrend szerint most is erre lehet számítani. Cenat a Mafiathlon 2.-ben már rekordot döntött a 728 535 aktív előfizetőjével, az élőzést egy ponton pedig több mint 620 ezren nézték. Ahhoz, hogy ezúttal is sikerrel járjon, már a műsor elején három dolgot ígért meg: az itt szerzett bevétel 15 százalékát nigériai iskoláknak adományozza, emellett kopaszra fogja lenyíratni a haját, amit minden idők egyik legnagyobb kosárlabdázója, LeBron James visz majd véghez.

A négy fal között pedig minden lehetőséget megpróbál megragadni arra, hogy szórakoztassa a nézőket. Nappal kihívásokat teljesítenek, egymást szívatják, játszanak, illetve világsztárok meghívásával próbálják érdekessé tenni a műsort, de az élet éjszaka sem áll le. Miközben alszanak, Richard Ray dobos, illetve Malik Ambersley influenszer szórakoztatják a nézőket, ők azok, akik feliratkozásokért cserébe piszkálják az éppen alvó főszereplőket, és kommunikálnak a chattel. Azt, hogy mennyire próbálkozik Cenat, jól mutatja, hogy még az ágy, amiben alszik, is egy speciális, távvezérléses bútor, amit a fizető nézők (legtöbbször azonban a stábtagok) ha úgy van, összevissza tologathatnak. Szintén bizarr elem, hogy zuhanyzása közben egy DJ érkezik a fürdőszobába, aki élőben zenél a főszereplőnek, de volt már rögtönzött házibuli is, illetve a 2010-es évek közepén taroló The Chainsmokers-minikoncert, miközben Cenat (alsónadrágban) folyatta magára a vizet.

Az idei Mafiathlon első sztárvendége Kim Kardashian világhírű influenszer volt, de azóta megjelent többek között Mariah Carey énekesnő, a Jonas Brothers zenekar, Snoop Dogg és Wiz Khalifa rapperek, Winnie Harlow modell és Keke Palmer színésznő is.

Cenat a sztárokkal alaposan meg tudja dobni a néző- és feliratkozószámát, a hírességek pedig talán a legközvetlenebb és legegyszerűbb módon tudják egy kicsit promotálni, mutatni magukat a legtöbb online tartalmat fogyasztó, zömében fiatalkorú nézőközönségnek. Cenatot dicséret illeti abból a szempontból, hogy ezzel a laza közeggel, szinte játszótérszerű kialakítással, amit teremt a négy falon belül, olyan emberi oldalát hozza ki az A listás sztároknak, amire valóban érdemes ránézni. A tartalomgyártás organikus módon, gördülékenyen zajlik, ugyanis ha történik valami vicces vagy meghökkentő dolog az élő adásban, a lelkes rajongók azonnal kivágják az adott részt, és töltik is fel a TikTokra, Instagramra, YouTube-ra, így nem kell költeni hirdetésekre sem.

Átlépett egy határt?

A Mafiathlon gyakorlatilag a csúcsig járatva, a közönség által nagyban befolyásolt, vérprofi műsorként alkalmazza az elmúlt években klasszikussá vált „mindent a nézettségért” kifejezést. Azonban ahogy a fent említett példák (még a zuhanyzásból is show-t kell csinálni) rávilágítanak, Kai Cenaték mintha túltolnák a szórakoztatást. A visszajelzések a közösségi médiában egyre vegyesebbek, sokak szerint nagyon sok, amit a 23 éves srác csinál a kamerák előtt. Néhányan már az egészségéért is aggódnak, hiszen folyamatos szívatásokat kap, miközben alszik, ez pedig szintén nem alaptalan aggály.

Idén augusztus végén nagy port kavart, amikor az (Ausztráliában bejegyzett) Kick platformon sugárzott élő adásban, szintén egy maratoni közvetítés során meghalt Raphael Graven francia streamer, akit a neten Jean Pormanove néven ismertek. Az ő műsora rendszerint abból állt, hogy a barátai élőben kínozzák, megalázzák, megverik, nem hagyják aludni. Gravent szívproblémák is gyötörték, amiről barátai bár tudtak, mégsem próbáltak meg vigyázni rá, ezért az ügyben a francia hatóságok nyomozást indítottak. Felmerült a szolgáltató felelőssége, illetve a digitálistartalom-gyártásra vonatkozó uniós szabályozás szigorításának szükségessége is. Cenat is folyamatosan egyre magasabbra emeli a lécet, és miután az Egyesült Államokban a tartalomgyártók gyakorlatilag korlátok nélkül feszegethetik a fizikai és pszichés teljesítőképesség határait, ennek még súlyos ára lehet a jövőre nézve.