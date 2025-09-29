Élőzés határok nélkül: Kai Cenat harmadszor is tarol a Mafiathlon maratoni adásával

Bő egy éve rázta meg Budapest utcáit egy olyan jelenség, amire korábban aligha tudtunk gondolni. A streameléssel (élőzés) világhírnevet szerző, akkor mindössze 19 éves amerikai fiatal, Darren Jason Watkins Jr., ismertebb nevén IshowSpeed közel két órán keresztül élőzte magyarországi kalandjait, az erről készült videót már több mint négymillióan látták a YouTube-on. Speed befolyása azóta is töretlenül nő, a streamereket pedig egyre komolyabban veszik, az idén Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség elnöke is Speed élő adásában leplezte le a labdarúgó-klubvilágbajnokság trófeáját. Az energikus, szociális szorongással aligha vádolható showman mellett azonban érdemes egy másik, szintén amerikai streamerre, Kai Cenatra is figyelni, aki immáron harmadjára indította el a Mafiathlon névre keresztelt, maratoni hosszúságú, 30 napon át tartó élő adását, új szintre emelve a netes szórakoztatóipart.