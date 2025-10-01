Nosztalgikus belső utazás

Jazz;Hajdu Klára;

2025-10-01 14:01:00 CEST

A jazz és a singer-songwriter (énekes-dalszerző) világ határán egyensúlyozva Hajdu Klára új dimenzióba lépett.

A Nostalgia lemezbemutató koncert nem csupán zenei élmény volt, hanem bensőséges utazás múlt és jelen között. Hajdu Klára pályafutása során mindig is kiemelkedett technikai tudásával és hangjának kifejezőerejével, de ezen az estén világossá vált, hogy énekes-dalszerzőként egyre magabiztosabban találja meg a maga útját. A Nostalgia dalai – saját szerzemények és személyes emlékekből táplálkozó inspirációk – nemcsak zeneileg, hanem érzelmileg is gazdag belső utazást kínáltak. Az Opus Jazz Club terében a közönség részese lehetett ennek az intim, mégis dinamikus történetmesélésnek, amely egyszerre tiszteli a hagyományt és nyitott az új, személyes kifejezésmódok felé. A kvartett (Hajdu Klára – ének, Cseke Gábor – zongora, Soós Márton – bőgő, Richter Ambrus – dob) és a vendégként fellépő Szakonyi Milán (gitár-ének) koherens zenei világot teremtett, amelynek minden egyes mozzanata, frázisa szerves egységbe rendeződött.

Cseke Gábor zongorajátéka lírai finomsággal, érzékeny billentéssel és gazdag harmóniákkal szőtte át a dallamokat, miközben Soós Márton és Richter Ambrus ritmus-szekciója szilárd, mégis elevenen lüktető alapot biztosított. Az énekesnő férjének és alkotótársának, Szakonyi Milánnak a vendégszereplése új színt hozott az estbe. Érzékelhettük (el is mondták a színpadról), hogy mennyire inspirálják egymást a dalok megalkotásában; bátorítva társukat arra is, hogy a megszületett darabok ne sokáig maradjanak az asztalfiókban. Az Over You, az Insanity és a Believe Klára saját szerzeményei, bár Milán is mindegyikben közreműködött. A Chess Piece és a Timeless viszont Milán alkotásai, Klára kiváló angol szövegeivel.

A saját kompozíciók mellett izgalmasak voltak a koncerten felbukkanó zenei inspirációk. A 82 éves Joni Mitchell a folk és jazz határán alkotott, érzelmekkel és intellektussal átitatott dalai sok szempontból iránytűként szolgáltak – ezen az estén az 1969-ben megjelent Clouds című albumáról szólt a Both Sides Now. A jeles afro-amerikai énekesnő, Abbey Lincoln (1930–2010) repertoárjából a szívbe markoló Throw It Away került a műsorba. Napjaink háborús konfliktusaira is reflektált Horace Silver (1928–2014) amerikai zongorista-zeneszerző Piece című darabja. Itthon kevéssé ismert az 54 éves svéd underground komponista, Jacob Karlzon South című alkotása, amelyet a Stockholmban élő Viktoria Tolstoy (Lev Tolsztoj ükunokája) vitt sikerre. Az este egyik legszebb mozzanata volt, amikor a kvartett Szabó Magda elfeledett versének megzenésítését adta elő, új fényt vetve a költői szövegre. „Hinni szeretnék a kimondott szóban, hinni az emlékekben, egy régi fotóban. Hinni szeretnék egy darabka kőben, egy száraz faágban, vagy épp zöldelőben. Hinni szeretnék a könyv betűiben, a madarak dalában, a tiszta levegőben. Hinni a szóban, a segítő kézben, hinni szeretném, hogy van miben hinnem.”

A lemezbemutató koncertet a perfekt előadás mellett a gondosan válogatott repertoár, a személyesség és a művészi példaképek inspiráló jelenléte tette maradandó értékűvé.