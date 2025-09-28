gyermekvédelem;tüntetés;Hősök tere;Magyar Kétfarkú Kutya Párt;

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt a Kossuth téren tartott néma tiltakozást a gyermekvédelmi rendszer áldozataiért.

Tizenöt perc csenddel üzenjünk a hatalomnak, hogy elég volt, vége van – mondta Nagy Dávid, az Magyar Kétfarkú Kutya Párt parlamenti listavezetője a párt vasárnap esti tüntetésén. A Kutyapárt a Kossuth téren tartott néma tiltakozást a gyermekvédelmi rendszer áldozataiért. A 18 órás kezdésre nagyjából 500 ember gyűlt össze a Parlament előtt. A szivárványos kutyapárti színpadon ezúttal csak két rövid beszéd hangzott el. „Ha a szót nem hallják, hallják meg a csendet!” – hirdette a pódium melletti kivetítő.

Nagy Dávid arról beszélt: Ha a Szőlő utcai ügyben Semjén Zsolton marad a fókusz, vesztett a tiltakozó tömeg.

– Ha az ellopott milliárdokra úgy tekintünk, mint a saját pénzünkre, akkor az anyátlan és apátlan gyerekek mellett is ki kell állnunk. Nem lehettek közönyösek, ez nem mások ügye, hanem a saját tragédiánk

– fogalmazott. Kazinczy Krisztina, az MKKP budafok-tétényi önkormányzati képviselője megrendülve mesélt két helyi esetről, ahol szerinte óvodában bántalmaztak gyerekeket. – Én nem hagyom abba a küzdelmet, amíg a gyerekeink biztonsága és egészsége nincs garantálva! – szögezte le.

A beszédek után 15 percre néma maradt a tömeg, majd a demonstráció után egy gyertyát gyújtottak az emberek.

Egy tüntető házaspár női tagja lapunknak az esemény után azt mondta, nem lehet bizonyítékok nélkül megvádolni Semjén Zsoltot és más kormánytagot sem, de „beszédes, hogy megsértődnek, ha magukról van szó, míg másokról óriásplakátokon hazudoznak.”

Egy demonstráló kutyapárti passzivista úgy vélekedett: „Áprilisig már semmit nem fogunk megtudni, maradnak az állandó sejtetések”.