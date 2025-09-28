Orbán Viktor: Minden aljas álhírterjesztő a magyar jogrendszer hűvös leheletét érezheti a tarkóján

Fidesz;Orbán Viktor;fenyegetés;lázadás;pedofil-botrány;összeesküvés-elmélet;előrelépés;Szőlő utca;brüsszelezés;Magyar Péter;

2025-09-28 19:32:00 CEST

Szintet lépett a miniszterelnöki fenyegetőzés.

Orbán Viktor vasárnap élesítette a Digitális Polgári Köröknek szóló legfrissebb heti hírlevelét, amelyben a tagságnak szóló összefoglalóját azzal kezdte: „Erős hét volt. Csak kapkodtuk a fejünket” – majd rá is tért a lényegre, a Szőlő utcai javítóintézet ügyére, pontosabban az ahhoz kapcsolódóan bizonyítékok nélkül megvádolt Semjén Zsolt ügyére, és ez utóbbit nevezte „minden eddiginél aljasabb” álhírbotránynak – számolt be a lap által olvasott hírlevél alapján a hvg.hu.

A miniszterelnök szerint nem történt más – zárta le ily módon a még csak most kezdődött, pontosabban az ügyészség által magához vont nyomozást – minthogy az intézet vezetője felnőtt nőket futtatott, ellene büntetőeljárás indult, ám ebből „pedofilozó kampányt” kreáltak a kormánypártok ellen, amit egyszerűen nem ért, hogyan történhetett, de a kesztyűt fel kell venni.

„Minden aljas ellenzéki álhírterjesztő, legyen képviselő, influenszer vagy újságíró, a magyar jogrendszer hűvös leheletét érezheti a tarkóján” – ígérte azoknak, akik szerinte részt vettek az állítólagos összeesküvésben.

Orbán Viktor megismételte kötcsei fenyegetését is: „Semmi nem lesz elfelejtve, minden fel lesz jegyezve, minden el lesz rendezve.” Mivel belső hírlevélről van szó feltehetően az az értelmezés erősödhet, hogy akkor és most is a párton beül lázadni kívánóknak szólt. A kormányfő minden esetre az Európai Uniót élesen támadta, amiért nem adta ki Magyar Pétert, hanem „bemenekítette” az európai mentelmi jog mögé. A Tisza Párt elnöke szerinte ezzel „zsarolható, utasítható és engedelmes” szereplővé vált az EU kezében, és hogy a legszívesebb rács mögé dugná ellenzéki riválisát, a következő mondata jelezte: „Addig van szabadlábon, amíg ők úgy akarják.”

A hvg.hu szerint Orbán Viktor a Harcosok Klubja Facebook-csoportnak is üzent, miután Robert Ficóval találkozott, aki azt mondta, úgy akarja építeni Szlovákiát, mint Orbán Magyarországot. Az üzenetében Orbán felidézte a Robert Fico elleni merényletet. „Szlovákiában már lőttek, nálunk még csak beszélnek róla. Meg az akasztásról is. Az erőszaknak nincs helye Magyarországon” – írta, majd megint rátért arra, hogy szerinte a hazug, aljas álhíreknek sincs helyük.

Riogatott még a Tisza Párt adóemelési-, valójában adócsökkentési programjával, az orosz energiahordozók elhagyásának általa számított GDP-csökkenésével. Végül miniszterelnök visszatért Magyar Péterhez, akit azért gúnyolt, hogy az ő papírmasé figurájával járja az országot.