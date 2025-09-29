Nem szállt le a Wizz Air gépe Zákinthoszon, bő három és fél óra repülés után visszatért Budapestre

Görögország;időjárás;Wizz Air;visszafordulás;

2025-09-29 12:46:00 CEST

Túl rossz volt az idő, nem lehetett megtalálni a futópályát sem.

Zákinthosz elesett: a Wizz Air 2455-ös számú Budapest - Zakynthos járata sokakhoz hasonlóan szintén nem szállt le, hanem 3 óra 40 perc repülés után visszatért Budapestre - derül ki a Tudásmorzsák a repülésről Facebook-bejegyzéséből. Az oldal hozzátette, az előrejelzések szerint legalább kora hajnalig marad a cudar időjárás.

A bejegyzés védelmébe vette a légitársaságot, eszerint az időjárás még épp az alkalmas - nem alkalmas határán volt, így lehetett reménykedni abban, hogy mire odaérnek, addigra talán megjavul az idő, legalább annyira, hogy látni lehessen a futópályát az elhatározási magasságon és biztonságosan le lehessen szállni. De nem így történt. „A Wizzen kívül többen is voltak ott, egész délután rótták a köröket mindenféle légitársaságok. Volt, akinek mázlija volt és le tudott szállni, de jóval többen voltak, akik aztán hazamentek, vagy kitérő reptérre - már akinek a divertálás sikerült egyáltalán, mert a környékben sem volt jobb idő” - olvasható a bejegyzésben.

A légitársaság a 24.hu megkeresésére arról tájékoztatott: „A Wizz Air vasárnapi 2455-ös számú, Budapestről Zákinthoszra tartó járata a célállomás térségében uralkodó kedvezőtlen időjárási körülmények– alacsony felhőzet, erős szél és rossz látási viszonyok – miatt más légitársaságokhoz hasonlóan nem szállt le a görög szigeten.”

E szerint a járat visszafordult Budapestre, a döntésről és a kialakult helyzetről pedig folyamatosan tájékoztatták az utasokat. Hozzátették, a járat magyar idő szerint hétfő délután fél kettőkor indul újra Zakinthoszra. „A várakozás idejére az érintett utasok számára a Wizz Air transzfert, valamint négycsillagos szállodai elhelyezést biztosított vacsorával és reggelivel” - közölték.