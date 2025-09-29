Magyar Péter: Orbán Viktor megtorlásról beszél, csak éppen nem a pedofilok ellen

Orbán Viktor;megtorlás;Magyar Péter;

2025-09-29 11:48:00 CEST

A Fidesz azóta emleget megtorlást, hogy Semjén Zsoltot hírbe hozták a Budapesti Javítóintézetben történt bűncselekményekkel kapcsolatban.

Orbán Viktor a Szőlő utcai Budapesti Javítóintézet kapcsán megtorlásról és jogkövetkezményekről beszél. Csak éppen nem a fiatalok ellen rémtetteket elkövetők ellen akarja alkalmazni ezeket - írta Magyar Péter a Facebookon.

A Tisza Párt elnöke szerint egy emberséges és működő országban a miniszterelnök vállalná a politikai és morális felelősséget azért, hogy a minisztériumának vezetői a szakemberek figyelmeztetése ellenére egy bűnözőt – Juhász Péter Pált, a Budapesti Javítóintézet exigazgatóját – neveztek ki az intézmény élére. Bocsánatot kérne az áldozatoktól, hogy nem védték meg őket, hanem inkább 10 éven keresztül pozícióban tartották és kitüntették az elkövetőt - közölte. Az ellenzéki vezető abban bízik, hogy a magyar nép legkésőbb jövő áprilisban meg fogja hozni ítéletét a miniszterelnök felett.

Mint ismert, amióta bizonyíték nélküli szóbeszéden nyugvó implicit vád érte Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettest a Szőlő utcai javítóintézetben történt bűncselekményekkel kapcsolatban, a Fidesz gyakorlatilag megállás nélkül ellentámadásban van, Kocsis Máté Fidesz-frakcióvezető '50-es éveket idéző stílusban fenyegetőzött „brutális megtorlással”. Orbán Viktor annyit ugyan elismert, hogy a megtorlás szó a magyar történelemben nem hangzik barátságosan, de ő se hagyott fel a fenyegetőzéssel: „minden aljas ellenzéki álhírterjesztő, legyen képviselő, influenszer vagy újságíró, a magyar jogrendszer hűvös leheletét érezheti a tarkóján” - jelentette ki.

Magyar Péter korábban azt javasolta, hogy függesszék fel Semjén Zsoltot, amíg a javítóintézeti pedofilbotrány ügyét ki nem vizsgálják.