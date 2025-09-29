Rövidített útvonalon jár a 2-es metró csütörtök és péntek este, illetve a hétvégén

Az M2-es metró csak a Déli pályaudvar és a Deák Ferenc tér között közlekedik október 2-án és 3-án, csütörtökön és pénteken 21 órától, valamint október 4-én és 5-én, szombaton és vasárnap egész nap. Az Örs vezér tere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz jár – közölte hétfőn a Budapesti Közlekedési Központ (BKK).
A tájékoztatás szerint az érintett időpontokban
az Astoria és a Deák Ferenc tér között síncserét, az Örs vezér tere és a Deák Ferenc tér között pedig síncsiszolást végeznek.
A Deák Ferenc tér és az Örs vezér tere között M2-es jelzéssel pótlóbusz jár, mely
a Deák Ferenc térnél a 9-es autóbusz Kőbánya irányú megállóhelyéről indul,
míg az Örs vezér terénél a kőbányai oldali végállomásról indul, és megáll a Kerepesi útra kanyarodás után. Az Örs vezér tere zuglói végállomására érkezőknek itt célszerű átszállni.