Rövidített útvonalon jár a 2-es metró csütörtök és péntek este, illetve a hétvégén

Budapest;közlekedés;BKK;2-es metró;

2025-09-29 13:00:00 CEST

Az Örs vezér tere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz szállítja majd az utasokat.

Az M2-es metró csak a Déli pályaudvar és a Deák Ferenc tér között közlekedik október 2-án és 3-án, csütörtökön és pénteken 21 órától, valamint október 4-én és 5-én, szombaton és vasárnap egész nap. Az Örs vezér tere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz jár – közölte hétfőn a Budapesti Közlekedési Központ (BKK).

A tájékoztatás szerint az érintett időpontokban

az Astoria és a Deák Ferenc tér között síncserét, az Örs vezér tere és a Deák Ferenc tér között pedig síncsiszolást végeznek.

A Deák Ferenc tér és az Örs vezér tere között M2-es jelzéssel pótlóbusz jár, mely

a Deák Ferenc térnél a 9-es autóbusz Kőbánya irányú megállóhelyéről indul,