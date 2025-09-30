Két hónapon belül közel 64 milliárd forint érkezik a magyar kormányhoz a befagyasztott uniós pénzekből

EU;kohéziós pénzek;uniós pénzek;

2025-09-30 05:50:00 CEST

Kisakkozták.

Két hónapon belül 163,5 millió euró, azaz közel 64 milliárd forint érkezik a magyar kormányhoz a befagyasztott uniós pénzekből egy kis sakkozásnak köszönhetően - tudta meg a Népszava. Az úgynevezett STEP prioritásokra átcsoportosított pénzekből ugyanis a teljes keret 30 százalékát megkapja a kormány előfinanszírozásként, akkor is, ha egyébként a pénzek be vannak fagyasztva.

Múlt héten írtuk meg, hogy a magyar kormány kérésére a szegényebb régióknak járó kohéziós pénzek félidős felülvizsgálata ügyében az Európai Bizottság 545 millió euró átcsoportosítását hagyta jóvá – ebből közel 400 millió olyan programokból érkezett, amelyeket alapjogi problémák miatt az EB korábban befagyasztott. Bár papíron megtörtént az átcsoportosítás, ettől még Magyarországnak orvosolnia kell az alapítványi formában működő egyetemek jogállását.

A hazánknak járó uniós források közül nagyságrendileg 19 milliárd euróhoz nem juthatunk hozzá különböző jogállamisági és alapjogi problémák miatt. Ezek egy része az EU Alapjogi Chartájához kapcsolódóan van elzárva, ebben az esetben konkrétan azért, mert a Bizottság megítélése szerint az alapítványi formában működő egyetemeken nem biztosított a tudomány szabadsága.

A kormány azonban mégis talált egy kiskaput, amivel a pénz egy részét már most megkaphatja. Az Orbán-kormány kérvénye ugyanis egy tavaly létrehozott borítékba teszi át a pénzt, ami kifejezetten rugalmasan, magas előfinanszírozással és akár százszázalékos projektfinanszírozással ösztönözné a tagállamokat bizonyos fejlesztésekre. Az STEP prioritások (Strategic Technologies for Europe Platform, vagyis Stratégiai technológiák Európáért platform) célja, hogy különböző létező pénzügyi lehetőségeket egybeolvasztva segítse az EU-ban a kritikus technológiákat és a versenyképességet. A kezdeményezés alapján korábban máshova szánt pénzeket lehet átcsoportosítani fejlesztési és gyártási szintben lévő digitális technológiákkal, biotechnológiával vagy éppen zöld energiával kapcsolatos befektetésekre. A kohéziós politikában ökölszabályként évente fél százalékos előfinanszírozás lehetséges, a többi kifizetésről a tagállamok csak a projektek elkészülte után adhatják be a számlát, itt viszont előre kifizet a Bizottság 30 százalékot.

Az erről szóló rendeletben viszont nincs szó befagyasztás esetén más szabályról. A jogszabály csak annyit mond, ha jóváhagyták az átcsoportosítást, akkor az elfogadásától számított 60 napon belül kell kifizetnie az előfinanszírozást, azaz a mi esetünkben 163,5 millió eurót.

Az egyes projektek listája nem nyilvános, és az sem egyértelmű, hogy mi történik akkor, ha a mostani többéves költségvetés végére, azaz 2027 decemberéig sem sikerül megoldani az egyetemek helyzetét. Egy brüsszeli forrásunk ugyanakkor hangsúlyozta, hogy mivel az érintett projektek két olyan operatív programban vannak, amelyek csak egy része van befagyasztva, minden bizonnyal megoldható lesz a most megkapott összeg lepapírozása néhány év múlva.