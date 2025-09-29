Hadházy Ákos és a ferencesek megállapodtak, jövő héttől távolabb tartják majd a Ferenciek terén megszokott tüntetéseket a templomtól

megállapodás;konfliktus;Ferenciek tere;Hadházy Ákos;harangzúgás;katolikus templom;

2025-09-29 19:45:00 CEST

A most keddi demonstrációt követően a tér egy másik pontján lesz a színpad. Az ellenzéki politikus szerint a propaganda egyházellenesnek hazudta őt, amiért ezt a farizeus kormányt bírálja.

Jövő héttől máshova viszi a tüntetést Hadházy Ákos – számolt be a független országgyűlési képviselő és a Ferences Rendtartomány közötti megállapodásról a Szemlélek keresztény szellemiségű portál felidézve a múlt keddi konfliktust, amikor a budapesti Ferenciek terén tartott demonstráció alkalmával a megmozdulást szervező Hadházy összeszólalkozott Reisz Péter Pál szerzetessel, miután a ferencesek több mint negyed órán át tartó harangozással próbálták elnyomni a tüntetés hangjait.

A portál szerint a fő dilemma az, hogy lehetne elkerülni, hogy a gyülekezési jog is érvényesüljön, de egy tüntetés ne zavarjon meg szentmisét. Erre ad választ a ferencesek és az ellenzéki politikus megállapodása. – A szeptember 23-án történtek után Kálmán Peregrin OFM templomigazgató kezdeményezte a Hadházy Ákos képviselővel a személyes találkozást – írta közleményében a rendtartomány közölve a létrejött megállapodást:

2025. szeptember 30-án, kedden a szervezők a jóízlést sértő táblák és skandálás nélkül vezetik le a térre meghirdetett összejövetelt, amelynek során a tüntetők nevében bocsánatot kérnek Reisz Pál OFM rendtársunktól a személyét sértő megnyilvánulásokért.

Ferences közösségünk arra kér mindenkit, hogy a tüntetést semmiféle méltatlan megnyilvánulással vagy rendbontással ne zavarja meg, a rend biztosítását és a jogok érvényesülését mindenki bízza a hivatalos szervekre.

2025. október 7-től kezdődően a tüntetés szervezői módosítják a demonstráció helyszínét, és azt áthelyezik a Ferenciek téri buszmegálló melletti területre, így biztosítva a Ferences Templom zavartalan működését.

Hadházy Ákos méltányolta a Ferences Rendtartomány megfontolt hozzáállását és a személyes egyeztetés lehetőségét, a templom igazgatója pedig megköszönte neki, hogy megakadályozta a tüntetés során, hogy a templomot atrocitás érje.

– Holnap (kedden) 17.30-kor találkozunk itt, a Ferenciek terén. Ma találkoztam a templomot igazgató Kálmán Peregrin atyával, akit biztosítottam róla, hogy a tüntetéseink természetesen nyomokban sem tartalmaznak egyházellenes követeléseket – a névleg keresztény, farizeus kormány demokráciát leépítő intézkedései elleni követeléseket annál inkább. Azt is elmondtam, hogy a propaganda hazugságaiból a legmélyebben az érint, amikor egyházellenesnek hazudnak azért, mert a kormányt bírálom – hangsúlyozta Facebook-oldalán Hadházy Ákos.

Hozzáfűzte, arra fog kérni minden jelenlevőt, hogy tartsák tiszteletben a templomba érkező hívők érzékenységét és azt is, ahogyan korábban már megtették, jövő héttől a tér másik, távolabbi pontján fognak gyülekezni. – De nem hagyjuk abba, mert nem hagyhatjuk abba, amíg a célunkat nem értük el – tette hozzá az ellenzéki képviselő, aki tavasztól kezdve hirdeti meg tüntetéseik az átláthatóságinak nevezett, a gyülekezési jogokat korlátozó Pride-törvény, illetve a kínai arcfelismerő rendszer alkalmazhatósága ellen.