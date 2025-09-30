Orbán Viktor: Ráfér már a Tiszára egy hidegzuhany, legkésőbb áprilisban

Orbán Viktor;Index.hu;Magyar Péter;Tisza Párt;

Egyre bővülő bosszúlistáról írt a kormányfő.

Hisztinek és tombolásnak nevezte a Tisza Párt elnökének reakcióját a miniszterelnök, amelyet egy bírósági ítéletre adott.

Mint korábban mi is hírt adtunk róla, a legnagyobb támogatottságú ellenzéki párt azért indított pert az Index ellen, mert a kormányközeli portál egy A4-es, forrásmegjelölés nélküli lapra hivatkozva azt állította, hogy a Tisza adóemelésre készül. Magyar Péter úgy fogalmazott, a diktatúrákban születnek ilyen ítéletek.

Orbán Viktor kedd reggeli Facebook-bejegyzésében erre reagálva azt írta, hogy a Fővárosi Törvényszék is felkerült a Tisza Párt egyre növekvő bosszúlistájára. Ide azok kerülnek, akik ellen a pártelnök vendettát hirdetett, szigorúan a felebaráti szeretet jegyében. A miniszterelnök felidézte: kiszivárogtak a Tisza adóemelési tervei, majd a párt alelnöke egy nyilvános rendezvényen, a kamerába nézve elismerte, hogy valóban tervezik a progresszív adóemelést, de erről a választások előtt nem szabad beszélni, mert abba belebuknak. A felvételt saját döntésük alapján közzé is tették, amit a sajtó megírt. Micsoda dolog! – fűzte hozzá Orbán Viktor, megjegyezve: „most már a bíróság szerint is átver a Tisza”.

Bejegyzését azzal zárta: „rájuk fér már egy hidegzuhany. Legkésőbb áprilisban.”