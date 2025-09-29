Magyar Péter: botrányos ítéletben védte meg a Fővárosi Törvényszék az Indexet

hamisítvány;elutasítás;index;Fővárosi Törvényszék;sajtóper;helyreigazítási per;Magyar Péter;Tisza Párt;

2025-09-29 16:32:00 CEST

A Tisza Párt elnökének ígérete szerint választási győzelme esetén független lesz az igazságszolgáltatás.

Egészen botrányos ítéletben védte meg ma a Fővárosi Törvényszék az orbáni propagandalappá silányított Indexet. Az eljáró bíró nem volt hajlandó meghallgatni a Tisza Párt adópolitikai szakértőjét, Kármán Andrást, aki elmondta volna, hogy a Tisza soha nem tervezte a személyi jövedelemadó emelését és az Index által megjelentetett papírfecni egy ócska hamisítvány – posztolta feldúltan Magyar Péter hétfőn a helyreigazítása per tárgyalását követően. Az évekkel ezelőtt kormánypártivá tett Index augusztus 26-án egy a birtokába került „feljegyzés” alapján azt írta, hogy „brutális szja-emelésre készülhet a Tisza Párt”. Ezt a vezető ellenzéki erő cáfolta, sőt, adócsökkentési programot hirdetett.

– A diktatúrákat idéző ítéletben az szerepel, hogy ugyan össze-vissza hazudozott az Index a Tisza Párt programjáról, de mivel az „csak” egy vélemény, ezért nem kötelezi a bíróság az orbáni propagandát a hamis állítás helyreigazítására – emelte ki a hétfői bírósági döntés után Magyar Péter,

A Tisza Párt elnöke felháborodásában arról is írt, hogy „ezek szerint holnap bármelyik sajtótermék megírhatja egy általa hamisított dokumentumra hivatkozva, hogy Orbán Viktor embert akar ölni”.

– Az eljáró bíró, a tanúkat meg sem hallgatva, már a tárgyalás előtt meghozta az ítéletet. Botrány. A mai ítélet a jogállam totális megcsúfolása. 195 nap és az igazságszolgáltatás is független lesz – tette hozzá az ellenzéki vezető.