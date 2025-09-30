Megvette a Jegymestert a Jonas Europe

felvásárlás;Jegymester;Jonas Europe;

2025-09-30 07:40:00 CEST

A Constellation Software leányvállalata 2024-ben a Newsweek által publikált a Világ Legmegbízhatóbb Vállalatok rangsorában a szoftver és telekommunikáció kategóriában az első öt között szerepel.

A Jegymester Magyarország vezető jegyértékesítő platformja, amely múzeumi, színházi, koncert- és sportesemények online és helyszíni jegyértékesítési megoldásaira specializálódott.

„A tranzakció kiemelkedően jelentős mérföldkő a harminc éves Jegymester számára, amely komoly lehetőségeket kínál új piacok és új technológiai megoldások felé”

– nyilatkozta Antal Zsuzsanna ügyvezető, aki 25 éve vezeti a céget.

„A Jonas Europe általi felvásárlás fordulópontot jelent számunkra, biztos vagyok benne, hogy ez katalizátora lesz az exponenciális növekedésnek. Fontos kiemelni, hogy Antal Zsuzsanna kiemelkedő vezetői munkája nélkül ez a valóban jelentős tranzakció soha nem jöhetett volna létre: ő fektette le az alapokat, és a mindössze két ügyféllel rendelkező vállalatot több milliárd forintos forgalmúvá tette. Minden lehetőség megvan arra, hogy ezt még tovább fejlesszük, és a Jonas megjelenésével a vállalatot teljesen új szintre emeljük” – Sallai Adrián, a Jegymester cégvezetője.

„Ez az akvizíció értékes szakértelmet jelent a jegyértékesítési szektorban és egy jól megalapozott magyarországi jelenlétet is biztosít. Emellett stratégiai támaszpontot jelent a Jonas Europe számára, hogy tovább növelje akvizíciós növekedését a régióban, megerősítve hosszú távú elkötelezettségünket az innovatív és ügyfélközpontú üzleti portfóliónk bővítése iránt. Örülünk, hogy a Jegymester csapata csatlakozott hozzánk, és alig várjuk, hogy támogathassuk további sikereiket.” – Kevin Morgan, befektetési igazgató, Jonas Europe.