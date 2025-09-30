Megvette a Jegymestert a Jonas Europe

A Jegymester Magyarország vezető jegyértékesítő platformja, amely múzeumi, színházi, koncert- és sportesemények online és helyszíni jegyértékesítési megoldásaira specializálódott.
„A tranzakció kiemelkedően jelentős mérföldkő a harminc éves Jegymester számára, amely komoly lehetőségeket kínál új piacok és új technológiai megoldások felé”
– nyilatkozta Antal Zsuzsanna ügyvezető, aki 25 éve vezeti a céget.
„A Jonas Europe általi felvásárlás fordulópontot jelent számunkra, biztos vagyok benne, hogy ez katalizátora lesz az exponenciális növekedésnek. Fontos kiemelni, hogy Antal Zsuzsanna kiemelkedő vezetői munkája nélkül ez a valóban jelentős tranzakció soha nem jöhetett volna létre: ő fektette le az alapokat, és a mindössze két ügyféllel rendelkező vállalatot több milliárd forintos forgalmúvá tette. Minden lehetőség megvan arra, hogy ezt még tovább fejlesszük, és a Jonas megjelenésével a vállalatot teljesen új szintre emeljük” – Sallai Adrián, a Jegymester cégvezetője.
„Ez az akvizíció értékes szakértelmet jelent a jegyértékesítési szektorban és egy jól megalapozott magyarországi jelenlétet is biztosít. Emellett stratégiai támaszpontot jelent a Jonas Europe számára, hogy tovább növelje akvizíciós növekedését a régióban, megerősítve hosszú távú elkötelezettségünket az innovatív és ügyfélközpontú üzleti portfóliónk bővítése iránt. Örülünk, hogy a Jegymester csapata csatlakozott hozzánk, és alig várjuk, hogy támogathassuk további sikereiket.” – Kevin Morgan, befektetési igazgató, Jonas Europe.
Az 1995-ben alapított Jegymester Magyarország vezető jegyértékesítési platformja, amely kiállítások, színházi előadások, koncertek és sportesemények helyszíni és online értékesítésére specializálódott. A vállalat szoros partnerségeket épített ki a meghatározó magyarországi kulturális és sportintézményekkel. Harminc éves pályafutása alatt számos úttörő és egyedi informatikai megoldást valósított meg a jegyértékesítési szoftverek piacán, transzparens működése továbbra is erős pénzügyi teljesítményt nyújt és megbízható brand Magyarországon.
A Jonas Europe, azaz a Jonas Computing (UK) Limited a Torontói Értéktőzsdén jegyzett Constellation Software Inc. részvénytársaság leányvállalata. A Constellation Software 2024-ben a Newsweek által publikált a Világ Legmegbízhatóbb Vállalatok rangsorában a szoftver és telekommunikáció kategóriában az első öt között szerepel.