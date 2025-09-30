Négyszáz méter hosszú kötélpályát építettek, hogy kimentsenek egy sérült túrázót a Vértesben

mentés;tűzoltók;Vértes;

2025-09-30 08:27:00 CEST

A sérültet végül sikerült kórházba szállítani.

Speciális eszközökkel és alpintechnikával, a mentőszolgálattal együttműködve tudtak csak segíteni a tűzoltók azon a túrázón, aki vasárnap délután került bajba a Vértesben – derül ki az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság kedd reggeli Facebook-posztjából.

A közlés szerint a férfi gombászni indult, ám megcsúszott a meredek, sziklás hegyoldalon, és eltörte a lábát Mór és Csókakő között. A móri önkormányzati és a bodajki önkéntes tűzoltók a nehezen járható terep miatt a mentőkkel együtt csak gyalogosan tudták megközelíteni a helyszínt.

A mentéshez a móri járási mentőcsoport magasból-mélyből mentési egysége négyszáz méter hosszú kötélpályát épített ki, majd speciális eszközökkel és alpintechnikával, a mentőszolgálattal együttműködve ereszkedtek le a sérülttel, akit kórházba szállítottak – tették hozzá.