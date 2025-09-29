Őrizetbe vették a bántalmazót, miután áldozatának segélykérő koktélt rendeltek

rendőrség;bántalmazás;nők elleni erőszak;segélykérés;

2025-09-29 16:04:00 CEST

Hasznos tanulság lehet más krízishelyzetekre is.

Őrizetbe vette a rendőrség annak a 17 éves lánynak a bántalmazóját, akin úgynevezett segélykérő koktél megrendelésével segítettek. Az Angel Shot elnevezésű ital nem létezik, ha valaki ilyet rendel, az egy jelzés arra, hogy egy bántalmazott nőnek azonnal segítségre van szüksége.

A rendőrség honlapján közzétett közlemény szerint egy V. kerületi étterem dolgozója kért segítséget szeptember 27-én, mivel egyik vendégüket előzőleg egy buszmegállóban bántalmazta egy férfi. Egy arra járó nő és a lánya léptek közbe, akik a 17 éves sértettel együtt buszra szálltak, és a belvárosi vendéglátóhelyre mentek.

A közleményben név nélkül említett étterem a Billog hamburgerező, amely több hónapja tűzte az itallapjára az Angel Shotot. Beszámolójuk szerint egy törzsvevőjük kérte ki a fiktív segélykérő italt, nem magának, hanem a 17 éves lánynak, aki mellette állt, a poszt szerint vérző szájjal, megverve, kétségbeesve.

A buszmegállóban vette észre, hogy egy férfi üvöltve rúgja a lányt, mire ő kézen fogta és behozta a hamburgerezőbe, ahol tudta, hogy a segélykérő koktél már szerepel a menün.

A rendőrségi közlemény szerint a mentők kivizsgálásra kórházba vitték a megvert lányt, a nyomozók másnap tudták kihallgatni. A feltételezett elkövetőt elfogták, a XV. Kerületi Rendőrkapitányságon 18. életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett személyi szabadság megsértése, és kapcsolati erőszak bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki. A 22 éves R. Gyulát őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását.

Amennyiben ön, illetve valaki a környezetéből kapcsolati erőszak áldozatává vált, segítségre szorul, hívja az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálatot a 06-80/20-55-20-as számon, vagy keresse fel személyesen a területi család- és gyermekjóléti központot, illetve kríziskezelő ambulanciát!