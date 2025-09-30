Október első napjától olcsóbb lesz a bérleteseknek a 100E repülőtéri busz

repülőtér;busz;tömegközlekedés;BKK;

2025-09-30 10:10:00 CEST

Ezzel párhuzamosan drágább lesz azoknak, akik bérlet nélkül utaznak ezen a járaton.

Október 1-jétől a fővárosi közösségi közlekedéshez érvényes digitális vagy papíralapú bérletek mellé a 100E Repülőtéri Expressz járat kedvezményesen, két vonaljegy áráért vehető igénybe – derül ki a Budapesti Közlekedési Központ lapunknak is megküldött tájékoztatásából.

A közlés szerint a kiegészítő jegy a BudapestGO alkalmazásban érhető el, és felszálláskor az érvényes bérlet bemutatásával használható. A lehetőséget azok vehetik igénybe, akik rendelkeznek Budapest-bérlettel (a félhavi bérlet kivételével), Pest vármegyebérlettel vagy országbérlettel – teljes árú vagy kedvezményes formában. Számukra a jegy ára ezer forint.

Az új jegytípus bevezetésével egyidejűleg változás is életbe lép: október 1-jétől a bérlet nélkül vásárolt, a 100E járatra érvényes vonaljegy ára 2200 forintról 2500 forintra emelkedik. Ezért azok az utasok, akik nem rendelkeznek a felsorolt bérletek valamelyikével, nem jogosultak a kedvezményes kiegészítő jegyre. Ha mégis megvásárolták, a fel nem használt jegyet visszaválthatják, vagy az alkalmazásban 2500 forintért repülőtéri vonaljegyre válthatják, amellyel használhatják a 100E Repülőtéri Expresszt.

A 14 év alattiak, a 65 év felettiek, valamint a nyugdíjas bérlettel vagy MÁK-igazolvánnyal rendelkező utasok továbbra is díjmentesen vehetik igénybe a 100E-t.