Hallgatnak arról, hogyan keletkezett a kisfiú fél arcát befedő kék-zöld folt a szekszárdi befogadó otthonban

2025-09-30 09:30:00 CEST

Egyetlen kérdésünkre sem válaszolt lapunknak a 1,5 éves Noel ügyében a belügyi tárca és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF).

Nemrég az RTL Klub házon kívül című műsora számolt be arról, hogy a családjából kiszakított kisfiú áprilisban sérülést szerzett a szekszárdi befogadó otthonban. A gyerek bal arcának teljes felületén kék-zöld zúzódásnyomok voltak. A csatorna információja szerint bántalmazás történhetett, éjszaka ugyanis egy olyan gyermekfelügyelő volt beosztva a 0-3 éves korú kicsikhez, akit előző munkahelyéről alkoholproblémái miatt bocsátottak el, és a gyermekotthon vezetője is küldte már haza munkaképtelen állapota miatt. A beszámoló után Fülöp Attila gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár videó üzenetben hazugsággal vádolta meg a riport készítőjét. Mint fogalmazott, fél évvel ezelőtt baleset történt, volt azonnali kivizsgálás, az orvos nem tartotta szükségesnek a további beavatkozást, és nem a férfi vigyázott a gyerekekre, hanem egy nő.

Az SZGYF közleményben tudatta: a Tolna Vármegyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Igazgatója belső vizsgálatot rendelt el, és a bántalmazásra semmilyen bizonyítékot nem talált.

Csakhogy a kisfiút vizsgáló orvos nem zárta ki a bántalmazást, az RTL-nek azt mondta, a sérülés keletkezhetett úgy, hogy nagyon erősen arcon ütötték a gyereket, de attól is, hogy leesett az ágyról egy tenyér alakú tárgyra, de ilyet nem találtak a helyszínen.

Azért, hogy kiderüljön, mi történt a 1,5 éves Noellel a gyermekvédelmi intézményben, a Belügyminisztériumnak és a SZGYF-nek is kérdéseket küldtünk. Az SZGYF annyit írt, olvassuk el a már idézett közleményüket. A Belügyminisztérium, illetve az RTL-t hazugsággal vádoló Fülöp Attila nem reagált.

Pedig rákérdeztünk arra, hogy a műsorban bemutatott, feldagadt-, zúzódásos arcú kisfiú valóban F. Noel-e? Mivel állításuk szerint a gyermeken egy nappali műszakban dolgozó gyermekfelügyelő észlelte a sérülést, érdeklődtünk arról, hogy az nappal, az azt észlelő gyermekfelügyelő munkaidejében keletkezett, vagy korábban? Szerettünk volna választ kapni a többi között arra: a gyermekfelügyelő feljegyzésében mi áll, milyen körülmények között, és milyen állapotban találta meg Noelt? Az észleléstől számítva mennyi idő múlva látta orvos a kisfiút? Mit állapított meg az orvos, hogyan keletkezett a nagy kiterjedésű kék-zöld folt, ami egy laikus szemével – az SZGYF állításával ellentétben - 2-3 nap alatt nyomtalanul biztosan nem szívódik fel? Egészen pontosan mit állapított meg a Tolna Vármegyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat a belső vizsgálaton? Mi alapján zárta ki a bántalmazás lehetőségét? Ha baleset volt, akkor az milyen körülmények között történt? A vizsgálat szerint ki a felelős a sérülés keletkezéséért? Megkérdeztük, valóban alkalmaz-e a befogadó otthon egy olyan férfit, aki korábban mentőápolóként dolgozott? Igaz-e az, hogy jelezték a befogadóotthoni kollégái, hogy ő részegen ment be dolgozni? Volt olyan alkalom, amikor az igazgató hazaküldte, mert nem volt munkaképes állapotban? Ő még az intézmény alkalmazottja? Ha már nem dolgozik ott, milyen indokkal váltak meg tőle? Rákérdeztünk arra is, hogy a szekszárdi befogadó otthonban menyi férőhely van, és hány kisgyerek van ott jelenleg. Hány gyermekfelügyelő és nevelő dolgozik a részlegen? Van munkaerőhiány, vagy minden posztot betöltöttek? Megkérdeztük azt is, hol van most Noel?

Mivel válasz nem érkezett, Boros Ilonát, a TASZ munkatársát is megkerestük. A szervezet azonnali segítséget ajánlott a családnak abban, hogy a kisfiú mielőtt visszakerülhessen hozzájuk. Boros Ilona elmondta, hogy egy – meglátása szerint - rossz szakmai döntés vezetett odáig, hogy a kisfiú bekerült az intézetbe. A nagyon fiatal édesanya együtt él a szüleivel, ám a lakóhelyüktől távol kapott munkát, ahonnan nem tud naponta hazajárni. Ilyenkor az egyébként szintén fiatal nagyszülők gondoskodtak Noelről. Az édesanyai szülei korábban nagyon nehéz anyagi helyzetben voltak, lakhatásuk megoldatlan volt. Évekkel ezelőtt kiemelték tőlük a saját gyerekeiket – Noel édesanyját is – de később vettek egy házat, és a család újra együtt lehetett. Egy gyereküket azonban ismeretlen okból örökbefogadhatóvá nyilvánította a gyámhatóság, és a jogszabály szerint ők emiatt már nem lehetnek hivatásos gyámok.

Boros Ilona szerint a megfelelő szakmai döntés az lett volna, ha az anyuka marad a törvényes képviselő, a nagyszülők pedig a nem hivatalos nevelők. A szakember kijelentette: ez egy teljesen normális családi élethelyzet, sok családban segítenek a nagyszülők unokájuk gondozásában, nevelésében. Ehelyett döntött úgy a gyámhivatal, hogy kiemeli a családból az egyéves Noelt. A kisfiú – Boros Ilona tudomása szerint - még mindig a befogadóotthonban él.

Egy ilyen intézményben a törvény szerint 30 napot maradhatnak a gyerekek, ám Noel már 2024 karácsonya óta lakik a szekszárdi befogadóotthonban.