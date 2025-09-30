Összedőlt egy iskola Indonéziában, hárman meghaltak és több tucat diák rekedt a romok alatt

baleset;iskola;halálos áldozatok;tragédia;Indonézia;bentlakásos iskola;

2025-09-30 13:01:00 CEST

Egy iszlám bentlakásos iskola épülete omlott össze. A szerencsétlenség után 99 embert kellett kórházba szállítani, a helyi hatóságok szerint a halálos áldozatok száma tovább emelkedhet.

Tragikus baleset rázta meg Indonézia Kelet-Jáva tartományát: hétfőn összeomlott a Sidoarjo városában működő Al Khoziny iszlám bentlakásos iskola épülete. A szerencsétlenségben legkevesebb három ember meghalt, 99-en kórházba kerültek – közülük többen életveszélyes sérülésekkel –, és legalább 38 diák, többségében kamaszkorú fiú rekedt a romok alatt. A helyi hatóságok keddi közlése szerint a halálos áldozatok száma tovább emelkedhet – írja a BBC.

A katasztrófa idején a diákok imára gyűltek össze az épületben, amikor az váratlanul összedőlt. Az Associated Press információ szerint a lányok az épület másik részében tartózkodtak, így nekik sikerült épségben kijutniuk. A katasztrófavédelem közlése szerint a kétszintes épület alapozása eleve instabil volt, és nem bírta el a további két emelet ráépítését. A baleset helyszínéről készült felvételek szerint a szerkezet „palacsinta-szerűen” rogyott össze, betontömbök rétegei szorították be a bent lévőket.

Több tucat mentő kereste a túlélőket az éjszaka folyamán, a munkálatokat azonban kedden ideiglenesen felfüggesztették, mert fennállt az újabb omlás veszélye. Mohammad Syafeii, a mentést irányító Basarnas ügynökség vezetője úgy véli, lehetséges, hogy még mindig vannak túlélők a romok alatt.

A helyi városvezetés szerint az intézmény engedélyek nélkül végezte az épület bővítését. Az ilyen típusú bentlakásos iskolák a vallásügyi minisztérium felügyelete alá tartoznak Indonéziában, nem az oktatási tárcához, így ellenőrzésük gyakran hiányos. Az országban nem ez az első hasonló tragédia: a hónap elején Nyugat-Jávában is összeomlott egy imahely, amelyben négy ember vesztette életét.