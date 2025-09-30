Szabálytalankodó önvezető taxit állítottak meg a rendőrök Kaliforniában, de nem büntették meg, mert nem volt kinek átadni a bírságot

Kalifornia;taxi;szabálytalanság;önvezető autó;San Bruno;

2025-09-30 12:37:00 CEST

A jegyzőkönyvben nem volt „robot” nevű rubrika.

Kaliforniában különös helyzetbe kerültek a rendőrök, amikor a Waymo egyik önvezető taxiját akarták megbírságolni szabálytalan manőver miatt. A San Bruno-i rendőrök szombati közleménye szerint megállították a járművet, amely tilosban fordult meg egy lámpánál. A probléma ott kezdődött, hogy a járműben nem ült sofőr, így nem volt kinek átadni a csekket – írja a The Guardian.

„Mivel nem volt emberi vezető, nem lehetett büntetést kiszabni. A jegyzőkönyvben nincs rubrika »robot« számára” – fogalmazott a rendőrség. Hozzátették, értesítették a Waymót a hibáról, bízva abban, hogy a szoftver újraprogramozásával a jövőben elkerülhetők lesznek a hasonló szabályszegések. A vállalat közleményében jelezte: önvezető rendszere alapvetően a közlekedési szabályok betartására épül. „Vizsgáljuk a helyzetet, és elkötelezettek vagyunk a közlekedésbiztonság javítása mellett” – írták.

A történet azért is aktuális, mert Kalifornia kormányzója, Gavin Newsom tavaly olyan törvényt írt alá, amely 2026 júliusától lehetővé teszi a hatóságok számára, hogy hivatalosan is szankcionálják az önvezető járművek szabálysértéseit. A jogszabály alapján a rendőrség „nem megfelelőségi értesítést” adhat ki a cégeknek, amelyek kötelesek lesznek gyorsan reagálni – például két percen belül elmozdítani a járművüket.

A törvényt több, önvezető autókkal kapcsolatos incidens előzte meg San Franciscóban, például amikor ilyen járművek akadályozták a tűzoltókat vagy forgalmi torlódásokat okoztak. De olyan is előfordult, hogy a robottaxik bűnügyi helyszínre hatoltak be illetéktelenül.