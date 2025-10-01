Az ingatlan értéke

Robert Fico;Orbán Viktor;

2025-10-01 06:00:00 CEST

„Jó, hogy nem vagyunk egyedül, jó, ha az embernek normális szomszédja van, emeli az ingatlana értékét” – jópofizott Orbán Viktor vasárnap Esztergomban, ahol Robert Fico szlovák miniszterelnökkel ünnepelhette a két országot összekötő Mária Valéria híd felépítésének 130. évfordulóját. A magyar miniszterelnök dicsérő szavai annak szóltak, hogy Fico két nappal korábban óriási politikai bravúrt hajtott végre – egy brutális megszorító csomag után is sikerült az ellenzék egységét megbontva elfogadtatni a 2018-as magyart is lepipáló alkotmánymódosítást.

Fico valóban zseniális politikus a maga nemében, de hogy mennyire emeli a magyar ingatlan értékét, eléggé kérdéses. Az viszont kétségtelen, hogy az egykori antiklerikális liberálisból illiberális, keresztény, populista szélsőjobb ikonná nőtt magyar kormányfőnek nincs jobb tanítványa és nagyobb csodálója Európában, mint Robert Fico.

A szlovák vezető általában nem fukarkodik a dicséretekkel, amikor Orbánról van szó, de ezúttal a szokásosnál is jobban kitett magáért. „Úgy akarom építeni Szlovákiát, ahogy Orbán Viktor építi Magyarországot” – szögezte le a jelenlévő mintegy 300 lelkesen tapsoló ünneplő örömére. Otthon valószínűleg több millió szlovák állampolgár kapott ijedten a szívéhez, még ha sok újat nem is mondott, hiszen Fico eddig is lépésről-lépésre másolta Orbánt. A múlt heti pozsonyi események után méltán jubiláló Fico - aki nem is olyan rég még a magyarfaló Jan Slota koalíciós társaként hozta a magyarellenes törvényeket, amiket azóta sem vont vissza – most azt hangsúlyozta, nagyon örült a meghívásnak, mert Magyarországra „normális és jó emberek közé” jött, otthon viszont „gyűlölettel, megszállottsággal és hazugsággal” viszonyulnak hozzá ellenfelei. Szerencsére – tesszük hozzá - Orbán vállán elsírhatja bánatát ez a telek árát is felverő jószomszéd. De árulnánk az ingatlant?