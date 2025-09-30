Elfajult a vita Belső-Erzsébetváros kiválásáról, az országos főrabbi a legszívesebben feloszlatná a képviselő-testület

vita;önkormányzat;kiválás;zsidónegyed;Belső-Erzsébetváros;

2025-09-30 15:06:00 CEST

Rendkívüli ülésen nyilvánította ki Erzsébetváros képviselő-testülete, hogy nem támogatja Belső-Erzsébetváros kiválását. Olaj volt a tűzre.

Meglepően éles kanyarokat vesz Frölich Róbert országos főrabbi és Szabó György Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány (Mazsök) elnök Belső-Erzsébetváros kiválását célzó kezdeményezése. Niedermüller Péter (DK) erzsébetvárosi polgármester először azzal vágott vissza, hogy üres hangulatkeltésnek nevezte a felvetést, majd rendkívüli testületi ülést hívott össze keddre, amelynek egyetlen napirendi pontja volt: egy Belső-Erzsébetváros elszakadását ellenző nyilatkozat elfogadtatása az ellenzéki többségű testülettel.

A kerületvezető szerint a népszavazás ugyan az állampolgárok demokratikus joga, de a kiválásról szóló kezdeményezés súlyosan és rendkívül hátrányosan érintené Erzsébetvárost. A többi között csökkennének az önkormányzat adóbevételei, ami veszélyeztetné a közszolgáltatásokat. A kezdeményezők előre jelezték, hogy elmennek az ülésre. Így is lett, Szabó György rabbi ismertette álláspontjukat, hangsúlyozva, hogy nem a Mazsök elnökeként és nem zsidóként, hanem kerületi patriótaként teszi, mert gyökeres változások szükségesek a fennálló áldatlan állapotok felszámolásához. A kerületben emberkísérlet folyik, de ebből elég – hangsúlyozta. Niedermüller hangulatkeltéssel vádolta.

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt kerületi képviselője, Firnigel Loránd előzetesen módosító indítványt nyújtott be, amelyben lemondatta volna Niedermüller Pétert,

mivel „a polgármester esküjével ellentétesen nem tartatja be a jogszabályokat, másra hárítja a felelősséget, a kerület fejlődése érdekcsoportok támogatása szerint zajlik”, ezáltal a kerület egysége megbomlott.

A testületi ülésen még hozzátette, hogy „radikális változásokra van szükség a kerületben, nem a betegséget kell kezelni, hanem a gócpontot kell felszámolni”. Indítványát végül nem is tárgyalták miután a kerület jegyzője törvényességi kifogással élt, az alpolgármester pedig a levételét kérte a napirendről, amit a többség támogatott. Ettől függetlenül parázs vita kerekedett.

A testületi ülésen eredetileg nem kaphattak volna szót a kerületi lakosok, de végül a képviselők - Niedermüller és alpolgármestere nem szavazata mellett - hozzájárultak ehhez. A civil hozzászólásokból kiderült, hogy hetente feljegyzések és videófelvételek készülnek a bulinegyedben történő szabályszegésekről, amit át is adnak a kerület vezetésének, így nem hivatkozhatnak arra, hogy eddig nem jelezték a problémákat.

A legtöbben a kocsmák zárva tartásának be nem tartatását, az éjszakai folyamatos rendbontást, a kerületi rendészek tehetetlenségét kérték számon, de felmerült az utcák erőltetett egyirányúsítása és a parkolóhelyek megszüntetése is.

Az éles kritikát megfogalmazó felszólalók szerint a rabbik kezdeményezése egy segélykiáltás és ha valóban szolidáris lenne a kerületvezetés, akkor meghallanák. Az elmúlt 6 év a kocsmabarátságról szólt – szólt a vád –, ideje, hogy a lakók érdekeit is képviseljék.

Niedermüller Péter egyszer csak megelégelte a dolgot és meglehetősen váratlanul berekesztette a vitát, mondván a hozzászólások 90 százaléka semmilyen viszonyban nincs a határozati javaslatával és név szerinti szavazást rendelt el. Ezen a ponton elszabadultak az indulatok, mert akadt volna még, aki elmondta volna a véleményét, de a polgármester nem engedett. Végül a kutyapárti képviselő kivételével az ellenzéki többség megszavazta a nyilatkozatot. A Fidesz nem szavazott.

Az ülésen Niedermüller bejelentette, hogy konstruktív tárgyalásra hívta a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségét (MAZSIHISZ), amely elfogadta azt Ezt többen úgy értékelték, hogy a jelen nem lévő Frölich Róbert kihátrált a kezdeményezés mögül. Erről megkérdeztük az országos főrabbit, aki hevesen tagadta ezt. A testületi ülésen egyéb elfoglaltsága miatt Frölich Róbert nem tudott részt venni , de az ülésen elhangzottak után „ kettőzött erővel” áll bele a népszavazási kezdeményezésbe.

– Nyitott vagyok a konstruktív tárgyalásra, de arra nem, hogy egy más érveit meg nem hallgató, autoriter politikus előtt meghajoljak – válaszolta Frölich Róbert lapunknak.

Mint mondta: – A bulinegyedben uralkodó állapotok tűrhetetlenek, a mai ülésen pedig kiderült, hogy nem hajlandóak meghallgatni minket. Ez a testület méltatlanná vált arra, hogy képviseljen bennünket, mert a saját szavazóik érdekei ellen cselekszenek. Megérett arra, hogy feloszlassák.