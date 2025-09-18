Két rabbi kezdeményezi, hogy másik kerülethez tartozzon a zsidónegyed

népszavazás;VII. kerület;Szabó György;Frölich Róbert;

2025-09-18 08:30:00 CEST

Népszavazást akarnak az ügyben.

Frölich Róbert országos főrabbi és Szabó György, a Mazsök elnöke népszavazás kiírását kezdeményezi annak érdekében, hogy bulinegyedet is magába foglaló Belső-Erzsébetváros váljon ki a VII. kerületből és csatlakozzon a szomszédos V., VI. vagy a VIII. kerülethez – vette észre az erről szóló közleményt a 24.hu.

Frölich Róbert és Szabó György a kezdeményezés okaként azt jelölte meg, hogy

az Erzsébetvárosi Önkormányzat vezetése a Fővárosi Önkormányzat aktív támogatásával magára hagyta a városrész lakóit,

az Erzsébetvárosi Önkormányzat a Fővárosi Önkormányzattal közösen hosszú ideje közlekedési kísérleteket folytat a városrész lakóin, ellehetetlenítve ezzel a parkolást és közlekedési káoszt okozva Belső-Erzsébetvárosban,

a városrészben uralkodó köztisztasági helyzet már az egészségre való ártalmasságot súrolja,

a városrészben lakó polgárok nem érzik biztonságban magukat saját lakhelyükön,

és a városrészben található szórakozóhelyek (kocsmák) üzemeltetésének feltételeit az önkormányzat évek óta nemhogy nem rendezi, de még a hatályban lévő jogszabályokat sem tartatja be.

„Mindezen okok figyelembevételével, hívjuk Belső-Erzsébetváros lakóit, hogy egy emberként álljanak ki velünk e méltatlan és tarthatatlan helyzet megszüntetése érdekében” – áll a közleményben, mely hozzáteszi: „elemi érdekünk, hogy olyan városrészhez tartozzunk, amely tiszta és betartatja a rendeleteit, mint például az V. vagy a VI. kerület, s az sem mellékes, hogy az említett kerületekben mindenhol a lakosság érdeke az elsődleges”. A bejegyzés szerint a szükséges egyeztetések miatt felkeresik a szomszédos kerületek vezetőit.