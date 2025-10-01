Villámgyorsan földbe állt a Magyarországon egyedülállónak szánt debreceni Főnix Lakásprogram

program;Debrecen;kudarc;lakás;

2025-10-01 16:30:00 CEST

Az önkormányzat és a munkáltatók egyenlő arányban járultak volna hozzá a fiatalok lakásbérleti költségeihez Debrecenben. Kár, hogy a program még igazán el sem indult, és már meg is szűnt.

Megjelent az országban egyedülálló debreceni Főnix Lakásprogram első pályázata, melyre az ingatlanfejlesztők és ingatlantulajdonosok jelentkezhetnek. Ezen a városban ingatlant fejlesztő, valamint lakástulajdonnal rendelkező vállalkozások indulhatnak, mint a lakások bérbeadói, akik bérleti szerződéssel öt évig biztosítják az általuk vállalt lakásszámot – ezzel harangozta be a fiatalok lakhatását támogató programot idén év elején a debreceni városháza. Kilenc hónappal később, a szeptember közepén tartott közgyűlésen viszont már arról döntött a jobboldali városvezetés: felfüggeszti a programot.

Korábbi szándékaik szerint a Főnix Lakásprogram célja eredetileg az volt, hogy a Debrecenben ingatlant fejlesztő, lakástulajdonnal rendelkező vállalkozásokkal, valamint a városban működő munkáltatókkal együttműködve segíthessék 35 év alatti, magyar állampolgárságú dolgozók lakhatását. A program ötéves időtartama alatt a lakások piaci bérleti díjának harmadát az önkormányzat finanszírozta volna, amelyre kétszázmillió forintos keretet szabtak meg.

- A Magyarországon egyedülálló, lakhatást segítő program célja volt, hogy önkormányzati kezdeményezésre bevonja, s érdekeltté tegye a debreceni ingatlanfejlesztőket és vállalkozásokat, valamint a munkáltatókat is a debreceni lakáspiac élénkítésében. Így mind a versenyszférában, mind a közszférában dolgozó debreceni fiatal foglalkoztatottak a piaci bérleti díjnál kedvezőbben juthattak volna minőségi lakáshoz, elősegítve, hogy a fizetésük egy részét megtakarítsák és így később saját tulajdonhoz jussanak. A munkáltatók szintén egyharmadát állták volna a bérleti díjnak, amivel egyfajta új juttatási formát biztosíthattak volna a dolgozóik számára, előnyt szerezve ezzel a kvalifikált munkaerő megszerzéséért folyó versenyben – indokolták a tervet.

A közgyűlés tavaly ősszel fogadta el az erről szóló határozatot, majd idén januárban ki is írta a pályázatot az ingatlanfejlesztők számára előbb március végi, majd szeptember közepéig meghosszabbított határidővel. Ebből is látszik:

a helyi ingatlanfejlesztők nem tolongtak, hogy saját erőből bérlakásokat építsenek, amit aztán öt évig nem is tudnak elidegeníteni, lévén, hogy addig kötelező bérbe adniuk azokat.

Helyiektől származó információink szerint épp ezért félig-meddig kapóra jött a debreceni városvezetés számára, hogy a kormány szeptemberben elindította az Otthon Start Programot, lehetőséget kínálva az első lakástulajdonukat megszerezni vágyók számára. - Az ingatlanpiaci szereplők – mind az építőipari és ingatlanfejlesztői szektor, mind a fogyasztói oldal egyaránt – a kormányzati intézkedés nyomán az ingatlanértékesítési folyamatok fellendítésében érdekeltek, és ezek a döntések érdemben befolyásolhatják a Főnix Lakásprogram eredményességét. Felelős döntéshozóként ezért javaslom a Főnix Lakásprogram pályázati eljárásának felfüggesztését – olvasható Papp László fideszes polgármester előterjesztésében.

- Debrecen fideszes városvezetése másfél évet lopott el az ország legmélyebb lakhatási válsága által sújtott emberek életéből. Ebben a városban kell a legtöbb időt ledolgozni egy saját lakásért az országban, az albérleti díjak pedig megegyeznek a fővároséval, ahol a fizetések még mindig jóval magasabbak. Ebben a helyzetben egy felelős városvezető nem “egyedülálló” és alapjaiban téves elképzelésekre épülő kísérletezésbe kezd, hanem abba, ami bevált: bérlakásokat bocsát a lakosok rendelkezésére és lakásügynökségi modellhez nyúl – fogalmazott Dombi Mihály, a Szikra Mozgalom debreceni helyi szervezetének elnöke. Szerinte a város vezetése felelőtlen módon látott hozzá a politikai tűzoltáshoz, hibás, kiforratlan ötletekből, mindenféle egyeztetés nélkül gyúrt egy programot, ami drága, de cserébe rossz is, majd többszöri határidő módosítás után végül be is szántotta azt. Hozzátette: ők egy úgynevezett otthonügynökség létrehozását javasolták, aminek révén harmadannyi forrásból több, mint kétszer annyi családot tudnának támogatni a Főnix Lakásprogramra szánt keretből, de a város vezetésénél süket fülekre találtak a kezdeményezésükkel. Ezért október 18-án megszervezik az első debreceni Lakásmenetet, ahol a helyiek is kifejezhetik majd elégedetlenségüket a város lakáspolitikájával kapcsolatban.