A krimit legyőzi a románc (Robert Galbraith: The Hallmarked Man)

J. K. Rowling álnéven írt, tízrészesre tervezett krimisorozatának nyolcadik kötete már érezhetően rávezetés a közelgő nagy fináléra, és az első a sorban, amit már biztosan nem érdemes az előzők ismerete nélkül olvasni.

A szeptemberben – egyelőre csak angolul – megjelent regény több tekintetben is eltér a korábbiaktól, az eleinte csupán a bűnügyek hátterében meghúzódó magánéleti ügyek és a lassan kibontakozó szerelmi szál mostanra szinte nagyobb hangsúlyt kapnak, mint maga a krimi. Ugyanakkor ez egyáltalán nem jelenti, hogy utóbbi el lenne intézve valami egyszerű kis „gyilkosságocskával”, sőt. Rowling talán kicsit túl is lő a célon, és addig bonyolítja a rejtélyt, hogy rutinos krimiolvasó legyen a talpán, aki jegyzetelés nélkül követni tudja, ki kicsoda, és mit miért csinál.

A The Hallmarked Man cím, esetlen fordításban a „megjelölt ember”, a kifejezetten szabadkőműves-relikviákra szakosodott ezüstművesbolt széfjében talált, felismerhetetlenségig megcsonkított hullára utal (többek között), akinek azonosítása során valójában öt különböző történet tárul fel, amelyek szétszálazása nemcsak a nyomozók, Cormoran Strike és Robin Ellacott számára kihívás. Ez még önmagában nem is lenne gond, az már viszont bosszantóbb, hogy a megoldást inkább az írói önkény alakítja, mint a történet belső logikája vagy az életszerűség. Az is újdonságnak számít, hogy a korábbi kötetekkel szemben – amelyeknek jól körülhatárolható témája volt: például bepillanthattunk a könyvkiadás, az online chatszobák, egy szekta vagy éppen a politika világába – nehéz megmondani, hogy itt most éppen miről is van szó. Mert bár az elején úgy tűnik, a szabadkőművesekről, végül nem tudunk meg sokat róluk, Rowlingot nem ez a téma izgatja.

Saját bevallása szerint is azt akarja megmutatni, hogyan hagynak hegeket, sőt billogot az emberen a múlt traumái. Márpedig az egy Afganisztánban elszenvedett aknatámadás következtében egyik lábát térd alatt elvesztő háborús veterán Strike-nak és a fiatalon nemi erőszak áldozatává vált Robinnak kijutott ezekből bőven. Ha az egész sorozatot egy hosszú történetként nézzük – márpedig különböző interjúkból tudni lehet, hogy az író az első résztől kezdve pontosan tudja, hova és milyen úton szeretné eljuttatni a hőseit –, akkor ez az a pont, ahol a múlt eseményei visszacsapnak a hősök arcába. Míg Strike a korábbi felelőtlen szerelmi kalandjai következményeit nyögi, Robinnak az egykor átélt erőszak testi és lelki következményeivel kell szembenéznie, és egy problémákkal terhelt párkapcsolat is nehezíti a helyzetét. Miközben valójában mindketten egymásba szerelmesek, és a bűnügyi szálnál nagyobb hangsúlyt kap az, hogy sikerül-e vajon végre ezt bevallaniuk egymásnak. Ilyen szempontból az arányok kissé elcsúsznak, és ma­gán­éle­tük­ben a szereplőknek több akadállyal kell megküzdeniük, mint a dél-amerikai szappanoperák hőseinek.

Ha a Harry Potterrel vonunk párhuzamot (ami ebben az esetben adja magát), akkor ez a könyv a Főnix rendje a sorozatban. A főszereplők – különösen Robin – mentálisan és sokszor fizikálisan is mélyponton vannak, kevés a szívmelengető, derűs pillanat (pedig amikor a karakterek megvillantják a humorukat, az mindig nagyot üt), és az epizódszereplők között is kevés a szerethető figura. Az utóbbi részekhez képest ez egy kicsit gyengébben sikerült darabja a sorozatnak, ugyanakkor Rowling még így is szinte letehetetlen könyvet ad a kezünkbe. A figurái továbbra is szinte lelépnek a lapokról, és akkor sem maradunk közömbösek a sorsuk iránt, ha éppen idegesítőek, nehéz velük azonosulni, rossz döntéseket hoznak, és látszólag ugyanazokat a köröket futják jó ideje. Aki már a kezdetektől követi a nyomozópáros történetét, tudhatja, hogy itt semmi nem véletlenül történik, néha több kötettel korábban elhintett információk válnak jelentőségteljessé, és ezer oldalak óta görgetett konfliktusok oldódnak meg katarzissal felérő jelenetekben.

Nem biztos, hogy a világ legnagyobb hatású meseregény-sorozatának írója tudta, mibe vág, amikor egy krimisorozatnak álcázott románcot kezdett írni. És mivel nincs igazán összehasonlítási alapunk az eddigi életműből, azt sem tudhatjuk, végül tud-e majd többet mondani a szerelemről, mint hogy „boldogan éltek, míg meg nem haltak". (Ha egyáltalán…) Mindenesetre aki egyszer rákapott, biztosan elolvassa majd, mi lesz a vége Cormoran és Robin történetének. (Sphere, 2025, 904 o.)





A regény magyarul 2026 februárjában jelenik meg a Gabo Kiadónál, végleges címterv még nincs, de A fémjelzett ember esélyes.