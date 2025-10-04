J. K. Rowling álnéven írt, tízrészesre tervezett krimisorozatának nyolcadik kötete már érezhetően rávezetés a közelgő nagy fináléra, és az első a sorban, amit már biztosan nem érdemes az előzők ismerete nélkül olvasni.
A női bokszban a Hámori Lucát is legyőző sportoló internetes zaklatás vádjával idéztetné bíróság elé a világ leggazdagabb emberét és a Harry Potter-könyvek szerzőjét is.
Egy frissen hatályba lépett, erősen vitatott rendelkezés a többi között bűncselekménynek minősíti a transznemű identitással kapcsolatos becsmérlő megjegyzéseket.
November 15-én volt éppen húsz éve, hogy a Harry Potter és a bölcsek köve első magyar kiadása megjelent az Animus Kiadó gondozásában, hatezer példányban. A mostanra hét kötetre rúgó regényfolyam, melyből csak Magyarországon több mint egymillió példányt adtak el, olvasási bummot eredményezett, forradalmasította az ifjúsági könyvkiadást, és ma már a generációs hatása is elvitathatatlan. A Harry Potter világa épp azt jelenti az Y generáció számára, mint amit a Star Wars-univerzum a mai 40-50 éveseknek.
Varázslatos Harry Potter-gyűjtemény a British Library-ben: J. K. Rowling rajzai és jegyzetei a kasszasiker tárlat igazi slágerei.
Ötvenedik születésnapján az alkalmi ruhájára írta rá egy új történetét J. K. Rowling. A ruha azóta a gardróbjában lóg - mesélte a CNN-nek adott interjújában az írónő.
Amikor a Bloomsbury könyvkiadó 1997. június 26-án piacra dobta egy teljesen ismeretlen angol írónő, bizonyos Joanne Rowling kötetét, amely a Harry Potter és a bölcsek köve címet viselte, a cég nem fűzött vérmes reményeket a várható sikerhez: az első kiadásból mindössze 500 példányt nyomtatott.
A Harry Potter-könyvek sikerszerzője, J. K. Rowling piacra dobta Amphitrite nevű hajóját, ami egyrészt gyönyörű, másrészt meglehetősen drága, hiszen a leendő vevőnek 19,2 millió dollárt kellene leszurkolni érte. Kész szerencse, hogy heti 130 ezer dollárért ki is bérelhetjük – írja a Gazdagisztán blog.
Varázslatos új birodalom van épülőben a mozivásznon: a Harry Potter-szerző J.K. Rowling öt részre ígért kalandos meséjének első darabja, a Legendás állatok és megfigyelésük című film káprázatos bemutatkozás. Főszereplője Eddie Redmayne mint szörny-zoológus, ő és csodalényei elbűvölő és sötét kalandjait a múlt század eleji New Yorkban David Yates rendező teszi elénk elragadó ötletességgel.
J. K. Rowling szerint "egy rasszista csoport" támadja a közösségi médián az új Harry Potter-színdarab fekete színésznőjét, akinél "nem választhattak volna jobbat" a felnőtt Hermione szerepére.
Az egyik angol könyvkiadó a regénykézirat szerzőjének azt javasolta: iratkozzon be egy írótanfolyamra. A hölgyet, – igaz, még a Harry Potter előtt – történetesen J.K. Rowlingnak hívták.
A mesehősök nem öregszenek, így volt ez mindig ősidők óta. Van azonban kivétel: Harry Potter. Az első könyvben – és filmben – még csak 11 éves volt, míg az utolsóban már 18. Az utolsó filmben pedig történik utalás arra, hogy a 30 év körüli varázsló gyermekeit kíséri ki a vonathoz, amikor Hogwarts-ba indulnak.
Egymillió fontos (380 millió forintos) adománnyal támogatja a skót függetlenség elleni kampányt Joanne K. Rowling.
Nyomtatásban kért bocsánatot egy brit bulvárlap J. K. Rowlingtól és kártérítést is fizetett, amiért hazugságot közölt az írónőről - számolt be róla szerdán a BBC News.
Újabb krimije jelenik meg Robert Galbraith álnéven a Harry Potter-regényfolyam szerzőjének, J. K. Rowlingnak - számolt be róla a The Guardian című brit napilap.