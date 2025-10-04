Dumbledore nem szavazott volna Trumpra

November 15-én volt éppen húsz éve, hogy a Harry Potter és a bölcsek köve első magyar kiadása megjelent az Animus Kiadó gondozásában, hatezer példányban. A mostanra hét kötetre rúgó regényfolyam, melyből csak Magyarországon több mint egymillió példányt adtak el, olvasási bummot eredményezett, forradalmasította az ifjúsági könyvkiadást, és ma már a generációs hatása is elvitathatatlan. A Harry Potter világa épp azt jelenti az Y generáció számára, mint amit a Star Wars-univerzum a mai 40-50 éveseknek.