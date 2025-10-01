Földrengés rázta meg a Fülöp-szigeteket, legkevesebb 69-en meghaltak

földrengés;halálos áldozatok;Fülöp-szigetek;természeti katasztrófa;

Az erős, 6,9-es erősségű földrengés épületeket rongált meg és áramkimaradásokat is okozott az ország középső részén, és további több mint 150 ember megsérült.

6,9-es erősségű földrengés rázta meg a Fülöp-szigetek középső részét. A földrengés következtében legkevesebb 69-en vesztették életüket, és több mint 150-en megsérültek – írja a helyi katasztrófavédelem tisztviselőjére hivatkozva a Reuters.

A BBC szerint a földrengés kedden helyi idő szerint este 10 óra előtt következett be Cebu partjainál, áramkimaradásokat és megrongált épületeket hagyva maga után. Több utórengést is regisztráltak – a legerősebb 6-os erősségű volt –, de szökőárriadót nem adtak ki. A város kórházai túlterheltek, a Fülöp-szigetek kormánya mozgósította a hatóságokat a túlélők felkutatására, valamint az áram- és vízellátás helyreállítására.

A halálos áldozatok száma akár tovább is emelkedhet. A közel egymillió lakosú Cebu városa a Fülöp-szigetek egyik legnépszerűbb turisztikai célpontja, a károk ellenére ugyanakkor a Mactan-Cebu nemzetközi repülőtere, az ország második legforgalmasabb légikikötője nem állt le.

Több másik települést, köztük San Remigiót és Pilart is súlyosan érintette a fölrengés. A helyi média videókat tett közzé, amelyeken látható, ahogy az emberek kirohannak otthonaikból, miközben a föld remeg és az épületek összeomlanak, köztük egy több mint 100 éves templom is. Alfie Reynes, San Remigio alpolgármestere elmondta: az elhunytak között voltak olyanok is, akik éppen kosárlabdáztak a város egyik sportkomplexumában San Remigio-ban, amikor az a földrengés miatt részben összeomlott.