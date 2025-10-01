Robbanás volt Münchenben, felfüggesztették az Oktoberfestet

München;robbanás;Oktoberfest;

2025-10-01 12:34:00 CEST

A rendőrség robbanószereket talált a város északi részén egy lakóházban. Az épület kigyulladt, egy ember életét vesztette. A sörfesztivál a mai napon késve nyit ki.

A müncheni Oktoberfest sörfesztivál szerdán helyi idő szerint legalább 17 óráig zárva marad, miután a rendőrség robbanószereket talált a város északi részén egy lakóházban. Az épület kigyulladt, egy ember életét vesztette – írja a Reuters.

A rendőrség közlése szerint a különleges erők München északi részén egy olyan területet vizsgáltak, ahol a Bild újság és több helyi forrás jelentése szerint lövéseket és robbanásokat hallottak. A rendőrség szerint a lakóépületet családi vita miatt szándékosan gyújtották fel, aminek következtében egy ember meghalt, egy másik pedig eltűnt. Őt keresik, de nem valószínű, hogy veszélyben van.

A müncheni rendőrség azt is tudatta, hogy a különleges erők bevetésére volt szükség az épületben talált csapdák hatástalanításához is. A hatóságok jelenleg minden lehetőséget kivizsgálnak, például hogy érinti-e az eset a város többi részét, közte az Oktoberfest helyszínét. A sörfesztivál ezért a mai napon késve nyit ki – tették hozzá.

A müncheni Oktoberfest a világ egyik legnagyobb népünnepélye: 1810 óta évről évre több millió ember látogatja a Theresienwiesén megtartott eseményt. Az idei esemény szeptember 20-án nyílt meg és október 5-én ér véget. Az Oktoberfest honlapján megerősítette, hogy a müncheni robbanás miatt szerdán délután 5 óráig zárva tartanak.