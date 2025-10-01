Kevesebb sör fogyott az Oktoberfesten

A tavalyihoz képest csökkent az idei sörfogyasztás a vasárnap befejeződött müncheni sörfesztiválon, az Oktoberfesten. A világ legnagyobb sörfesztiváljának számító rendezvényre, a 181. Oktoberfestre az idén 6,3 millió látogató érkezett. A tavaly 6,7 millió liter sör fogyott, az idén ennél kevesebb, 6,5 millió liter.