A rendőrség robbanószereket talált a város északi részén egy lakóházban. Az épület kigyulladt, egy ember életét vesztette. A sörfesztivál a mai napon késve nyit ki.
A sörfesztivált szeptember 19. és október 4. között tartották volna, de Bajorország miniszterelnöke és a müncheni polgármester a rendezvény lefújásáról döntött.
Bár egyre ősziesebb az idő, egy hatalmas sörözésre mindig kaphatók vagyunk. Akinek München túl messze van, azt Budapesten is várja sörsátor.
A tavalyinál mintegy 400 ezerrel kevesebben, de így is 5,9 millióan vettek részt az idei müncheni Oktoberfesten, a világ legnagyobb népünnepélyeként számon tartott sörfesztiválon.
A tavalyihoz képest csökkent az idei sörfogyasztás a vasárnap befejeződött müncheni sörfesztiválon, az Oktoberfesten. A világ legnagyobb sörfesztiváljának számító rendezvényre, a 181. Oktoberfestre az idén 6,3 millió látogató érkezett. A tavaly 6,7 millió liter sör fogyott, az idén ennél kevesebb, 6,5 millió liter.