A Kúria elutasította a kirúgott kölcseys tanárok kérelmét

per;Kúria;pedagógusok;tanárok;perköltség;Kölcsey Ferenc Gimnázium;Belső-Pesti Tankerületi Központ;

2025-10-01 14:08:00 CEST

Fenntartják a másodfokú bíróság ítéletét, amely az elsőfokú döntéssel ellentétben a Belső-Pesti Tankerületi Központnak adott igazat. A polgári engedetlenség miatt elbocsátott pedagógusokat a perköltség megfizetésére kötelezték.

A Kúria fenntartja a másodfokú bíróság ítéletét, ezzel a kirúgott négy kölcseys tanár kérelmét elutasította, nekik perköltséget kell fizetniük, felülvizsgálatnak nincs helye – erre jutott a Kúria szerdán meghozott ítéletében, számol be a Telex.

A lap szerint az ítélethirdetés alatt a hallgatóságból többen is felháborodva kimentek a teremből. A bíró indoklásában azzal érvelt, hogy bár a bíróságok eltérően ítélték meg a kötelezettségszegés súlyát, a pedagógusok legalapvetőbb feladata a tanórák megtartása, ennek nem tettek eleget.

A bíróság szerint a tanárok politikai véleményt nyilvánítottak. Mint közölték, a polgári engedetlenség nem jogi kategória, a munkavállalók a követeléseiknek a sztrájkjoggal tehetnek eleget, de ha más módon akarnak érvényt szerezni a véleményüknek, az munkajogi következményekkel jár. A diszkriminációt és a joggal való visszaélést sem találták megalapozottnak.

A tanárokat képviselő Helsinki Bizottság ügyvédje, Tóth Balázs az ítélethozatal előtt elmondta: olyan döntésnek kell születnie, ami jogegységet teremt a hasonló ügyek gyakorlatában. Ezzel arra az ügyre célzott, amelyben idén júliusban a másodfokú bíróság jogellenesnek mondta ki a Vörösmarty Mihály Gimnázium tanárának, Törökné Pethő Erzsébetnek és Kapin Lillának, az Eötvös József Gimnázium tanárának elbocsátását. Őket ugyancsak azért rúgta ki a Belső-Pesti Tankerületi Központ, mert részt vettek a polgári engedetlenségben – emlékeztet a lap.

Tóth Balázs szerint a kettő döntés egyszerre semmiképpen nem tartható, főleg, hogy a kölcseys tanárok még kevesebb órát mulasztottak, mint a másik ügyben részt vevő tanárok. A tankerület jogi képviselője szerint önmagában a Kúriának nem szabad vizsgálnia, hogy alsóbb fokú bíróságok miért hoztak különböző döntéseket.

Május végén írtunk arról, hogy a Kúriához fordulnak a budapesti Kölcsey Ferenc Gimnáziumból kirúgott tanárok, miután a másodfokon eljáró Fővárosi Ítélőtábla – a Fővárosi Törvényszék elsőfokú határozatával ellentétesen – úgy ítélte meg, hogy az esetek többségében jogszerűen járt el a Belső-Pesti Tankerületi Központ, amikor azonnali hatállyal elbocsátotta a sztrájkjogért, a magasabb bérekért és a közoktatás megújításáért polgári engedetlenségi akciókat is vállaló pedagógusokat.

A Kölcseyből összesen öt tanárt rúgtak ki 2022 szeptemberében – köztük a Tanítanék Mozgalom két tagját, Törley Katalint és Palya Tamást –, miután többször polgári engedetlenségből fakadó munkamegtagadással hívták fel a figyelmet a közoktatás problémáira. A pedagógusok 2023 elején, a Magyar Helsinki Bizottság segítségével indítottak pert a tankerület ellen, mert kirúgásukat jogtalannak érezték. A Fővárosi Törvényszék tavaly novemberben még nekik adott igazat: az elsőfokú ítélet szerint a tanárok azonnali kirúgása nem volt megalapozott, sőt aránytalan mértékű szankció volt a tankerület részéről. A Fővárosi Ítélőtábla már másként látta, szerintük a polgári engedetlenség még „csekély mértékben is” elégséges indoka lehet az azonnali kirúgásnak, nem szükséges az arányosság és a fokozatosság elvét alkalmazni.

Ezt követően Magyar Péter azt közölte, hogy a Tisza Párt átvállalja a volt kölcseys tanároktól azt az ötmillió forintos perköltséget, amit azért kell kifizetniük, mert a másodfokú bíróság megváltoztatta az elsőfokú testület döntését, amely még nekik adott igazat. A Kölcsey Ferenc Gimnázium kirúgott tanárai később arra kérték Magyar Pétert, hogy a Tanítanék Mozgalomnak utalja a perköltség összegét, ugyanis alig egy napon belül összegyűjtötte a mozgalom a szükséges pénzt, miután több mint 1300 ember nyújtott nekik segítséget.