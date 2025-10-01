Szalay-Bobrovniczky Kristóf alapítványt hozott létre családi luxizásának biztosítására

alapítvány;Szalay-Bobrovniczky Kristóf;luxizás;

2025-10-01 13:56:00 CEST

Fontos ügyben járt el a tárcavezető.

Miközben Szalay-Bobrovniczky Kristóf úgy döntött, hogy felbontja ellenzéki kvázi kihívója, Ruszin-Szendi Romulusz volt honvédségi vezérkari főnök tartalékos szerződését és felülvizsgáltatja havi 1,3 millió forintos juttatását, a honvédelmi miniszter saját anyagi biztonsága érdekében egy 750 milliós vagyonkezelő alapítványt gründolt - írja a hvg360.

A lap érdekes párhuzamot talált abban is, hogy miközben Ruszin-Szendi Romulusz esetében a tárcavezető azzal indokolta a döntését, hogy „az emberek között fegyverrel járkáló Ruszin-Szendi Romulusz méltatlanná vált arra, hogy a Magyar Honvédség katonája legyen”, saját alapítványának jóléti szolgáltatásai között élen jár a vadászat és a vadászfegyverek beszerzése.

A vagyonkezelő alapítvány Per Ensem névre hallgat, alapítói okiratában a honvédelmi miniszter közli is, hogy azért választotta ezt, mert ez a kifejezés - amely annyit tesz latinul, hogy kard által - szerepel családja egyik felmenőjének a címerében. Ezzel „a családi hagyományok és értékrend megőrzésének és továbbvitelének fontosságát” kívánja hangsúlyozni.

A miniszter vagyonának egy részét arra fordította az elmúlt években, hogy családjának egyes jószágait visszaszerezze - emlékeztet a lap. Ezek közt egyebek mellett egy majorság is volt Badacsonytomaj és Káptalantóti határán, amelyet 2023 novemberében szerzett meg, s amelynek egy 1,4 hektáros ingatlanát most betette az alapítványba 750 millió forintos értéken. A lap szerint a bíróság a nyilvánosan elérhető adatok szerint ezt meglepően gyorsan be is jegyezte.

A terület egyébként a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkhoz tartozó természetvédelmi terület, évtizedeken át a Badacsony Borászati Szövetkezet működött itt, két bankártól vette meg az ingatlant. A birtokot annak idején a miniszter dédapja, Szalay Bálint vette meg az 1880-as években 12 ezer forintért, s itt található az egykori Tölgyes Kúria is, amelyet ő építtetett a feleségének 1896-ban.

Szalay-Bobrovniczky Kristófnak a legutóbbi, januári vagyonnyilatkozata alapján a Balaton-felvidéken már mintegy 5 hektárnyi ingatlana van. A családi luxizást biztosító alapítvány kurátora Király András lett, kedvezményezettje pedig természetesen Szalay-Bobrovniczky Kristóf és közeli hozzátartozói, például minden valószínűség szerint Szenkirályi Alexandra fővárosi Fidesz-frakcióvezető és gyermekeik. A bevitt vagyon hozama, gyarapodása tehát az ő javukat fogja szolgálni.

Az alapítvány célja a család javára történő vagyonjuttatás, a következő szolgáltatásokkal: egészségügyi szolgáltatások, kulturális és sportprogramok, vadászat, tenisz, vízi és lovassportok, hajók, lovak, fegyverek, utazás, étkezés, ruházat, berendezési tárgyak, járművek „és egyéb, életszínvonalat biztosító, illetve növelő vásárlások és szolgáltatások” - idézi a hvg360. A vagyonellenőr Seszták Sára lett, aki a volt nemzeti fejlesztési miniszter, KDNP-s országgyűlési képviselő, Seszták Miklós lánya. Az alapító okirat egyébként egészen konkrétan azt is kimondja, hogy

az alapítvány célja a kedvezményezettek anyagi jólétének „generációkon átívelő biztosítása”.

Miképp a dokumentum azt is rögzíti, hogy bármilyen befektetési eszközzel gyarapítani lehet a vagyont, az alaítvány akár vállalkozásokat is létrehozhat vagy felvásárolhat, a lényeg annyi, hogy kiszámítható legyen a nyereségessége. Vagyis a betett vagyon borítékolhatóan gyarapodni fog a jövőben, a hvg360 szerint már csak azért is, mert önmagában az ingatlan biztosan nem termeli ki azt a jövedelmet, amely a jelzett luxizáshoz szükséges.