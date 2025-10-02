A sarlatán visszavágott

Egyesült Királyság;Sir Keir Starmer;

2025-10-02 08:01:00 CEST

Ritkán lehet érzékelni akkora különbséget a brit bal- és jobboldali sajtó között egy politikai esemény megítélésében, mint Sir Keir Starmer keddi kongresszusi programbeszéde után.

Ahogy erről lapunk is beszámolt, a kormányfő a tőle megszokott szikár stílustól eltávolodva szenvedélyesen nyitott frontot a legveszélyesebb ellenfelének tekintett konzervatív Reform UK és általa "sarlatánnak" nevezett vezetője, Nigel Farage ellen.

Starmer szerint Farage soha semmi jót nem mond Nagy-Britannia jövőjéről. "Képtelen erre, mert nem szereti az országot, nem hisz benne és azt akarja, hogy mindenki legalább annyira kételkedjen a kilátásaiban, mint ő, ezért csak a sérelmeivel képes foglalkozni" - mondta. Hangzatos fogalmazással úgy jellemezte a szigetországot, mint ami "az Oroszlánlányok (a női labdarúgó Európa-bajnokok) elszántságával, az Oasis együttes önbizalmával és a friss rögbi világbajnok Vörös Rózsák erejével bír", nincs megtörve, mint azt a populisták állítják, és kész a megújulásra. Ő maga pedig "utolsó leheletéig folytatja a harcot". Szavait nem válogatva Sir Keir nyíltan kimondta, hogy a Reform faj- és idegengyűlölő párt, mellyel szemben kész háborúzni a "nemzet lelkéért".

A baloldal bulvárlapja, a Daily Mirror lelkesen üdvözölte, hogy a kormányfő végre megtalálta magában a harci szellemet és sokkal jobb állapotban hagyhatta el a konferenciának helyet adó Liverpoolt, mint ahogy megérkezett. Az újság országosan ismert publicistája, Kevin Maguire szerint a miniszterelnök inkluzív, mindenkit keblére ölelő hazafiassága és Farage mérgező szelleme között folyó harc a civilizáció és a barbarizmus összecsapása". A konzervatív The Telegraph vezető szerkesztője, Gordon Rayner elemzése viszont úgy szól, hogy Starmer, mint futballfanatikus pontosan tudja, mit jelent egy öngól megaláztatása, márpedig a munkáspárti konferencián elhangzott beszédével betalált saját kapujába. Ahelyett, hogy kihasználta volna a lehetőséget egy jobb Britanniáról szóló víziójának ismertetésére, Farage-ra fordította idejének zömét. Nem elég, hogy hétszer nevezte nevén a pártot és annak vezetőjét, bebizonyította, milyen kevéssé ismeri a választópolgárokat, amikor azt sugallta, Farage gyűlöli az országot. Ahelyett, hogy kitárta volna karjait és megpróbálta volna visszanyerni azokat a 2024-es kétkezi dolgozó választóit, akik azóta átálltak a Reform UK-hez, rasszistának és hazájukat gyűlölőnek nevezte őket. Ahelyett, hogy megnyugtatta volna őket a bevándorlás elszabadulása miatti aggodalmuk indokoltsága felől, pofán csapta őket - írta.

A közvélemény-kutatásokban nagy fölénnyel a Munkáspárt előtt járó Farage-nek természetesen nincs szüksége a sajtóra, hogy megvédje. Alig fejeződött be Starmer beszéde, két Union Jack brit zászló által körülvéve saját kamerái elé állt és a közösségi oldalakra feltett üzenetében "övön aluli ütésnek" nevezte "sok-sok millió ember rasszistának való kikiáltását". Az amerikai Trump-hívő, politikai influenszer Charlie Kirk meggyilkolása után a kormányfő szavait "veszélyesnek és szégyenteljesnek" érezte, és "meggyőződött afelől, hogy alkalmatlan az ország vezetésére". A Reform UK vezetője megígérte, hogy a jövő év májusi részleges helyhatósági választáson "móresre fogja tanítani" a Munkáspárt frontemberét.