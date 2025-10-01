Villámárvíz csapott le az ukrajnai Odesszára, kilencen meghaltak, köztük egy gyermek

Heves esőzések sújtották Ukrajna déli részét, aminek következtében villámárvíz alakult ki Odesszában. A villámárvíz kilenc ember életét követelte, köztük egy ötfős családét, akik otthonukban rekedtek, amikor azt elöntötte a víz – írja a Reuters.
A helyi mentőszolgálat szerdai közlése szerint a heves esőzések miatt több száz embert kellett kimenteni, tízezrek maradtak áram nélkül. A mentőcsapatok egész éjjel dolgoztak, hogy kiszivattyúzzák a vizet az épületekből, utasokat mentettek ki egy elárasztott buszból és autókat emeltek ki a vízből.
„Szörnyű helyzet alakult ki Odesszában az elmúlt napokban – kilenc ember, köztük egy gyermek vesztette életét a természeti katasztrófa következtében” – írta Volodimir Zelenszkij az X-en. Az ukrán elnök bejegyzésében hozzátette, hogy további egy személyt eltűntként tartanak nyilván, őt jelenleg is keresik.
Egy ötfős család, akik egy épület alsó szintjén laktak, nem tudtak elmenekülni a víz elől. További három nő halt meg, akik az úton sétáltak, amikor elsodorta őket a víz. Hennagyij Truhanov, Odessza polgármestere a Telegramon arról tájékoztatott, hogy hét óra leforgása alatt majdnem két hónapnyi eső esett. „Egyetlen csapadékvíz-elvezető rendszer sem képes ilyen terhelést elviselni” – jegyezte meg.
Oleh Kiper kormányzó elmondta, hogy a régió már második napja szenved a heves esőzésektől, amelyek következtében a víz elöntötte az utakat, áramkimaradásokat okozott és fákat döntött ki. Hozzátette, több mint 500-an vesznek részt a mentési munkálatokban, 42 ezren még mindig áram nélkül vannak a régióban. Zelenszkij eközben utasította helyettes miniszterelnökét, hogy végezzen teljes áttekintést az odesszai műveletekről.