Villámárvíz csapott le az ukrajnai Odesszára, kilencen meghaltak, köztük egy gyermek

Ukrajna;halálos áldozatok;természeti katasztrófa;Odessza;heves esőzések;villámárvíz;

2025-10-01 13:45:00 CEST

A heves esőzések miatt több száz embert kellett kimenteni, tízezrek maradtak áram nélkül. Hét óra leforgása alatt majdnem két hónapnyi csapadék esett, Volodimir Zelenszkij is megszólalt.

Heves esőzések sújtották Ukrajna déli részét, aminek következtében villámárvíz alakult ki Odesszában. A villámárvíz kilenc ember életét követelte, köztük egy ötfős családét, akik otthonukban rekedtek, amikor azt elöntötte a víz – írja a Reuters.

A helyi mentőszolgálat szerdai közlése szerint a heves esőzések miatt több száz embert kellett kimenteni, tízezrek maradtak áram nélkül. A mentőcsapatok egész éjjel dolgoztak, hogy kiszivattyúzzák a vizet az épületekből, utasokat mentettek ki egy elárasztott buszból és autókat emeltek ki a vízből.

„Szörnyű helyzet alakult ki Odesszában az elmúlt napokban – kilenc ember, köztük egy gyermek vesztette életét a természeti katasztrófa következtében” – írta Volodimir Zelenszkij az X-en. Az ukrán elnök bejegyzésében hozzátette, hogy további egy személyt eltűntként tartanak nyilván, őt jelenleg is keresik.

Egy ötfős család, akik egy épület alsó szintjén laktak, nem tudtak elmenekülni a víz elől. További három nő halt meg, akik az úton sétáltak, amikor elsodorta őket a víz. Hennagyij Truhanov, Odessza polgármestere a Telegramon arról tájékoztatott, hogy hét óra leforgása alatt majdnem két hónapnyi eső esett. „Egyetlen csapadékvíz-elvezető rendszer sem képes ilyen terhelést elviselni” – jegyezte meg.

Oleh Kiper kormányzó elmondta, hogy a régió már második napja szenved a heves esőzésektől, amelyek következtében a víz elöntötte az utakat, áramkimaradásokat okozott és fákat döntött ki. Hozzátette, több mint 500-an vesznek részt a mentési munkálatokban, 42 ezren még mindig áram nélkül vannak a régióban. Zelenszkij eközben utasította helyettes miniszterelnökét, hogy végezzen teljes áttekintést az odesszai műveletekről.