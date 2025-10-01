Rendkívüli parlamenti ülésen hosszabbítaná meg a háborús veszélyhelyzetet a kormány

rendkívüli ülés;Semjén Zsolt;veszélyhelyzet;

Az egyik ellenzéki politikus szerint elfelejtették újabb fél évvel kitolni.

Az Országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását indítványozta a miniszterelnök-helyettes annak érdekében, hogy meghosszabbítsák a háborús veszélyhelyzetet – derül ki egy, az Országgyűlés honlapjára szerdán feltöltött előterjesztésből.

A dokumentumot benyújtó Semjén Zsolt az október hetedikei időpontot javasolta az ülés megtartására. Indokolása szerint az ukrajnai háború miatt kihirdetett, november 14-én lejáró háborús veszélyhelyzetet további fél évvel kívánják kiterjeszteni. Érvelése alapján az indítványról szóló döntés elhalasztása a jogalkotási folyamat fontos céljainak megvalósítását késleltetné, de a miniszterelnök-helyettes nem részletezte, mely intézkedéseket érintené a csúszás.

A Momentum Mozgalom országgyűlési képviselője, Szabó Szabolcs úgy vélte, azért kellett rendkívüli ülést tartani, mert „elfelejtették időben hosszabbítani a kiváló veszélyhelyzetüket”.

A magyar kormány a 2022-ben elrendelt veszélyhelyzet alapján több olyan intézkedést is bevezetett, amelyek a rendeleti kormányzás keretében például lehetővé tette a polgári engedetlenséggel tiltakozó pedagógusok elbocsátását, illetve azt, hogy az állami ünnepségekhez kapcsolódó tűzijáték szervezői akkor is térítésmentesen vehessék igénybe a közterületeket, ha az eseményt elhalasztják.