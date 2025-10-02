Túl rossz állapotban volt, csak jövőre kerülhet vissza Gábirel arkangyal szobra a Hősök terére

felújítás;Hősök tere;csúszás;

2025-10-02 09:33:00 CEST

Az elmúlt több mint 120 év megviselte a szobrot, jóval több a munka vele, mint amivel eredetileg számoltak.

A vártnál hosszabb ideig tart a Hősök terén magasló Gábriel arkangyal szobrának felújítása, mivel a műalkotás elszállítását követően, a restaurátorműhelyben elvégzett műszeres, mélyreható diagnosztikai vizsgálatok megállapították, hogy sokkal rosszabb állapotban van, mint azt korábbi helyszíni felmérések mutatták - erről a Városliget Zrt. tájékoztatta a Magyar Hangot.

A szobor teljes körű, szerkezeti, esztétikai és a tartóoszlopot is érintő helyreállítása így a korábbi tervekhez képest több időt vesz igénybe. A restaurálás célja, hogy a szobor a visszahelyezését követően legalább egy évszázadon át tovább őrködjön a Hősök tere felett, és méltóképpen őrizze mindazt a szellemi és történelmi örökséget, amelyet a magyarok tudatában jelképez - tette hozzá a vállalat.

A Magyar Hang beszámolója felidézi, Gábriel arkangyal szobrának felújítása, s így leemelése a Hősök terén álló millenniumi emlékmű korinthoszi oszlopáról több mint 120 év után vált szükségessé, miután a közel 5 méter magas bronzszobor állapota drasztikusan leromlott, a korábbi felújítások pedig csak esztétikai beavatkozásokat végeztek.

Maga a teljes körű felújítás megkezdése is évek óta húzódott: a Nemzeti Örökség Intézetének (NÖRI) vizsgálata már 2021-ben, a Ferenc pápa részvételével zajlott Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus apropóján megállapította, hogy aggasztó statikai problémák állnak fenn: olyan komoly sérülések vannak a szobron, amelyek elkerülhetetlenné teszik a műtárgy átfogó, a tartóelemekre is kiterjedő restaurálását. 2023-ban egy helyszíni vizsgálat pedig ismét igazolta, hogy a bronz főalak és az alatta található korinthoszi fejezet bronz díszeinek rögzítése már kritikus állapotban van, azonnal meg kell kezdeni a helyreállítást.

A vizsgálatok során kiderült, hogy a korrózió és a hőtágulás az elmúlt 120 évben súlyos károkat okozott az alkotáson, az öntvény és a rögzítőelemek károsodtak, életveszélyessé váltak, s szükség lesz a szobor egyes részeinek újragyártására és újraöntésére is. Emellett újra kell gyártani a műtárgyat tartó lehorgonyzószerkezet és bronz elemek egy részét is. Mindez jóval több időt vesz igénybe annál, mint amivel eredetileg számoltak, ezért a szobor leghamarabb jövőre kerülhet vissza a Hősök terére.