Élettelen a Sorsok Háza

Üresen tátong a sok milliárd forint közpénzbe került Sorsok Háza a Józsefvárosban, s úgy fest, a kabinet, amely kezdetben alig egy évet szánt a kialakításra, most túllépve minden határidőt, nem kapkod. Lázár János, Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint a múzeum "beüzemelését" nem Schmidt Mária és Lázár esetleges személyes vitái akadályozzák, hanem az, hogy a kormány teljes konszenzusra törekszik a holokauszt-emlékhely tematikáját illetően. Már csak az a kérdés, hogy lesz-e valaha egyetértés.