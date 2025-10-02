Az elmúlt több mint 120 év megviselte a szobrot, jóval több a munka vele, mint amivel eredetileg számoltak.
Amióta nincs igazi tél, nagyon hiányzik. Sokáig a nyár volt a kedvenc évszakom, talán anyám hatására, aki imádta a napfényt, már tavasszal, az első melegebb napon kiült a teraszra napozni.
Meditációk gyilkossági kísérlet után.
Alig kéttucatnyi munkavállaló több mint kilencvenezres nyereséget, a korábbi tripláját hozta össze a jelenlegi fantomüzemben.
Repedést találtak a szerdai nyomáspróbán.
Hamarosan eredményt hirdethet a kivitelezési pályázaton a BKK, de még több kérdés tisztázatlan a mintegy 2,67 milliárdból megvalósítani tervezet beruházás körül.
Vannak, akik még júniusi bérüket sem kapták meg.
A havas útról a szántóföldre csúszott autót mentettek Tiszalök határában 2017. február 8-án.
Levelet ír Orbán Viktornak Tarlós István főpolgármester, amelyben feltárja a 3-as metró felújításához szükséges pótlóbuszok körül kialakult zavaros helyzetet. Azt kérte a miniszterelnöktől, hogy "valaki most már adjon buszokat". A közbeszerzés meghiúsulása miatt ugyanis akár fél évet is csúszhat a felújítás kezdete. Tarlós vélhetően megemlítette azt is, hogy szigorítja a kék metró biztonsági ellenőrzését és a legkisebb utasbiztonságot veszélyeztető jelre leállíttatja azt.
Üresen tátong a sok milliárd forint közpénzbe került Sorsok Háza a Józsefvárosban, s úgy fest, a kabinet, amely kezdetben alig egy évet szánt a kialakításra, most túllépve minden határidőt, nem kapkod. Lázár János, Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint a múzeum "beüzemelését" nem Schmidt Mária és Lázár esetleges személyes vitái akadályozzák, hanem az, hogy a kormány teljes konszenzusra törekszik a holokauszt-emlékhely tematikáját illetően. Már csak az a kérdés, hogy lesz-e valaha egyetértés.
Hónapokat csúszhat a 3-as metró felújításának befejezése a kormány, illetve a kabinet packázásaihoz asszisztáló budapesti fideszesek miatt. A Fővárosi Közgyűlés ugyanis tegnap ismét nem döntött a metró pótláshoz szükséges buszok vásárlásáról. Ehelyett kimondták, július 5-én határoznak az ügyben és a kabinet kívánságát teljesítve buszok helyett szolgáltatást vásárolnak.
A Szabolcs utcai Országos Múzeumi Raktározási és Restaurálási Központot, a felújított Szépművészeti Múzeumot, az újjáépített Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumot, valamint az elbontott egykori Hungexpo épületek helyén felépítendő Magyar Zene Házát adják át a Liget Budapest projekt első ütemében, 2018 tavaszán - óvatoskodik a megfogalmazással MTI. A nol. hu már konkrétabb, azt írja: a következő választásokra már biztosan nem készül el a Városligetbe tervezett múzeumi negyed, holott tavaly tavasszal még kiemelt kormánycél volt az új nemzeti közgyűjteményi épületegyüttes 2018. március 15-ig történő megvalósítása.
Fennáll annak kockázata, hogy a Jean-Claude Juncker vezette Európai Bizottság nem tud majd november 1-jén hivatalba lépni - válaszolta újságírói kérdésre csütörtökön Juncker egyik szóvivője, Margarítisz Szkínász.
Kisebb csodára lenne szükség forrásaink szerint, hogy a ma még napi egy komoly hibát leszorítsák a 4-es metró próbaüzeme során, és tartható legyen a március végi tervezett határidő.