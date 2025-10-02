Tüntetni fog a DK, ha eljárás indul Juhász Péter ellen

Demokratikus Koalíció;Juhász Péter;Dobrev Klára;Szőlő utca;Zsolti bácsi;

2025-10-02 13:32:00 CEST

Az ellenzéki párt szerint a hatalom láthatóan mindenre képes azért, hogy soha ne derüljön ki az igazság.

Az orbáni hatalom önleleplező pánikreakciójának nevezte a Juhász Péternél történt házkutatást a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke.

Dobrev Klára annak kapcsán nyilvánult meg, hogy – mint mi is hírt adtunk róla – csütörtök reggel nyomozók jelentek meg az Együtt korábbi politikusánál, hogy bizonyítékokat foglaljanak le tőle a Szőlő utcai javítóintézettel kapcsolatos nyomozásban. A DK vezetője szerint a hatalom most sem Zsolti bácsi után nyomoz, hanem azok után, akik beszélni mernek róla.

Aki utána akar járni Zsolti bácsinak, annak utánajárnak – fogalmazott. Szerinte az utasítás a legfelsőbb szinten született, és hangsúlyozta: „minket nem tudnak megfélemlíteni, és nem tudnak elhallgattatni. Eszükbe ne jusson azokhoz nyúlni, akik arra a kérdésre keresik a választ, hogy ki az a Zsolti bácsi?”

Egyben kilátásba helyezte, hogy amennyiben Juhász Pétert „elviszik”, akkor az utcára fognak menni, mivel „ha ez a hatalom nem a pedofíliát üldözi, hanem a pedofília üldözőit üldözi, akkor nincs hova hátrálni, nincs miért csendben maradni.”. Szerinte a házkutatással választ kaptunk arra, miért vette át az ügyészség az ügy nyomozását: a rendőrség valószínűleg nem volt hajlandó az ügy felderítőinél házkutatást tartani.

„Szolidárisak vagyunk Juhász Péterrel, és meg fogjuk védeni azoktól, akik nem akarják, hogy az az ország megtudja, hogy ki az a Zsolti bácsi. Mert most össze kell tartanunk, mert ez a hatalom láthatóan mindenre képes azért, hogy soha ne derüljön ki az igazság. Mi azonban ki fogjuk deríteni. Nem hagyunk cserben senkit” – fogalmazott Dobrev Klára.

Juhász Péterrel egyébként lapunk pont egy nappal a házkutatás előtt készített interjút Törésvonal című műsorunkban, amelyben a volt politikus egyebek közt arról is beszélt, hogy a kormány azokat támadja, akik szeretnék felderíteni a gyermekvédelmi rendszerben történt visszaéléseket. „Ki az a Zsolt? Tenném fel a kérdést halkan. Miért nem annak mennek utána, ki az a Zsolt bácsi?” - fogalmazott.