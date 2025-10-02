Gyermely és Szomor is önazonossági rendeletet hozott, településrészeket zárnak el a beköltözőktől

Szomor;önazonossági törvény;Gyermely;

2025-10-02 12:33:00 CEST

Megtiltják, hogy bárki lakcímet létesítsen a település zártkerti övezeteiben.

A Komárom-Esztergom vármegyei Gyermely, valamint szomszédja, Szomor is megalkotta a maga önazonossági rendeletét, amely megtiltja, hogy bárki lakcímet létesítsen a település zártkerti övezeteiben – írja a hvg.hu.

A portál szerint a tésztaüzeméről ismert Gyermely az alábbi zártkerti településrészekre rendelte el a tilalmat október 15-től:

Kenderes,

Macskahegy,

Papphegy,

Papphegy alsó,

Szőlőhegy.

Jogellenes betelepülés esetén (itt nem a fizikai beköltözésre, hanem az önazonossági jogszabályok megkerülésével szerzett lakcímre utalnak) a település jegyzője legfeljebb 200 ezer forintos bírságot szabhat ki magánszemélyek esetében, ha nincs mentessége az illetőnek.

Szomoron a tilalom a zártkerti ingatlanokra, illetve a rendeletben meghatározott helyrajzi számú külterületi ingatlanokra vonatkozik, ráadásul az önkormányzat elővásárlási jogot is biztosít a törvényben meghatározott sorrendben, azaz először az önkormányzat, majd a szomszédok, végül a település egyéb lakói élhetnek a jogukkal. Jogellenes lakcímlétesítés esetén itt is legfeljebb 200 ezer forintos bírsággal számolhatnak az érintettek.