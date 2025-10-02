Összesen 205-205 foglyot cserélt ki egymással csütörtökön Ukrajna és Oroszország

Oroszország;megállapodás;Ukrajna;Isztambul;fogolycsere;hadifoglyok;béketárgyalások;

2025-10-02 16:29:00 CEST

A háborúban álló két ország nyár után folytatták a korábbi isztambuli megállapodás végrehajtását, civilek is szabadultak mindkét oldalon.

Ukrajna 185 orosz fogságban tartott katonát és 20 civil foglyot is hazahozott a Moszkvával közösen végrehajtott csere keretében – írja a The Kyiv Independent Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentésére hivatkozva. Kiemelték az elmúlt hónapokban számos alkalommal volt hasonló, illetve jelentősebb fogolycsere a májusban és júliusban is a kizárólag ezekről szóló megállapodásokkal zárult béketárgyalások alapján.

Az ukrán belügyminisztérium legutóbbi, szeptember 5-i adatai szerint még több mint 2500 ukrán állampolgár, katona és civil. A kijevi kormány fenntartja, hogy Oroszországot megsértette a nemzetközi jogot, beleértve a genfi ​​egyezményeket is az ukrán hadifoglyok és fogságban tartott civilek bántalmazásával és kínzásával. Az ukrán főügyészség júliusi jelentése szerint Oroszország legalább 273 hadifoglyot végzett ki fogságban.

A csütörtöki fogolycseres során visszatértek többsége közlegény, őrmester és csak két tiszt van közöttük a fegyveres erők, az ukrán nemzeti gárda és az állami határszolgálat állományából. Többek között Mariupolnál, Azovsztálnál, a vas- és acélműnél harcoltak. A több mint három és fél éve tartó háború kezdete óta a hivatalos adatok szerint több mint hétezer hadifogoly tért vissza Ukrajnába.

A TASZSZ orosz állami hírügynökség az orosz védelmi minisztérium jelentése nyomán megerősítette az ukrán fél által közölt számokat. Azt írták, mint a korábbi fogolycserék alakalmával, hogy az orosz katonák és a civileg egyaránt a Belarusz Köztársaságban tartózkodnak, ahol pszichológiai és orvosi segítséget kapnak, majd később szállítják őket haza kezelésre és rehabilitációra. A közlemény hitelességét gyengíti, hogy a Népszava egy júniusi csereakció után megírta, azonnal visszaviszik a frontra a hadifogolycserével szabaduló orosz katonákat, a családtagjaikkal sem találkozhatnak, sőt így járhatnak a súlyosan beteg és 25 év alatti katonák is.