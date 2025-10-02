A Belügyminisztérium válaszolt Dobrev Klárának, aki a gyermekbántalmazásokról kérdezte Pintér Sándort

gyermekvédelem;Pintér Sándor;Belügyminisztérium;gyermekbántalmazás;Dobrev Klára;Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság;

A tárca szerint a DK elnöke olyan kérdéseket tett fel a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által tett feljelentésekkel kapcsolatban, amelyek vagy „rosszindulatú feltételezéseket sugallnak”, vagy „jelentős szakmai felkészületlenségéről” tanúskodnak.

„Dobrev Klára további kérdései annyira szakszerűtlenek, hogy nem lehet rájuk válaszolni. Tíz éves nyomozás egyetlen ügyben sem volt! Folyamatban lévő büntetőeljárások esetén pedig a Belügyminisztérium töretlen gyakorlata, hogy azokról nem nyilatkozik” – írta Pintér Sándor tárcája csütörtöki közleményben, válaszul Dobrev Klára nyílt levelére.

Az ügy előzménye, hogy a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke csütörtökön arról számolt be, hogy amíg a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság az elmúlt hónapokban egyetlen feljelentést sem tett gyermekintézményekben történt bántalmazások gyanúja miatt, addig az elmúlt tíz napban viszont összesen 17 ilyenről jelentetett meg közleményt a honlapján. Ezt az ellenzéki politikus úgy értékeli, hogy a kormánypárti politikusok hazudozásai közben a kormány most hirtelen megpróbál úgy tenni, mintha működne a gyermekvédelem.

Dobrev Klára hozzátette, „igenis létezik Zsolti bácsi”, és a kormány politikusai tudják is, hogy ki az. Ezért felszólította Pintér Sándort, hogy ne bujkáljon tovább, ahogy tette az elmúlt másfél hétben, hanem álljon ki végre a nyilvánosság elé, és válaszolja meg azokat a kérdéseket, amelyek épp a kormányzati kommunikáció súlyos ellentmondásai miatt merültek fel a Szőlő utcai intézet ügyében.

A Belügyminisztérium szerint „Dobrev Klára olyan kérdéseket tett fel ezzel kapcsolatban, amelyek „rosszindulatú feltételezéseket sugallnak”, vagy a kérdező „jelentős szakmai felkészületlenségéről” tanúskodnak. Hozzátették:

„A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2024-ben 1 030 esetben tett feljelentést bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt – ez tíznaponta átlagosan 28 feljelentés. Dobrev Klára rácsodálkozik az elmúlt 10 nap 17 feljelentésére. Feltehetően javult a helyzet az intézetekben, mert 2024-ben 10 naponta 28, míg az elmúlt 10 napban »csak« 17 feljelentést tett a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság.”

A tárca Dobrev Klára kérdésére elismerte, hogy 2020-ban valóban zajlott fedett nyomozás, amely eredményeképp az elkövetőt elfogták és bíróság elé állították. „A belügyminiszter nem bujkál, az elmúlt másfél hétben is készen állt minden szakszerű kérdés megválaszolására. Bár Dobrev Klára kérdései nem ebbe a körbe tartoznak, a tárca a legjobb tudása szerint megválaszolta azokat is” – zárta közleményét a Belügyminisztérium.