„Az egyetlen kérdés, hogy kinek az oldalán áll?” – kérdezte Donald Tusk Orbán Viktortól az EU-csúcson

2025-10-02 19:52:00 CEST

Újra egymásnak feszült a lengyel miniszterelnök és a magyar kormányfő.

Ismét egymásnak feszült Orbán Viktor miniszterelnök és lengyel kollégája, Donald Tusk csütörtökön, az Európai Unió koppenhágai informális csúcstalálkozójának második napján.

Az Euractiv tudósítása szerint a találkozó előtt a magyar kormányfő újságíróknak arról beszélt: „Mindannyian többet költünk fegyverekre, mint Oroszország, akkor miért félünk? Erősebbek vagyunk náluk.” Az ekkor éppen mellette álló Donald Tusk erre odaszúrt Orbánnak, azt mondta neki: „Imádom, amikor az én érveimet használja.”

A magyar kormányfő érkezésekor azt hangoztatta, hogy „az EU úgy döntött, háborúba lép”. Az MTI szerint egészen pontosan arról beszélt, hogy az asztalon van egy „brüsszeli háborús terv”, amelynek lényege, hogy a háborút meg lehet nyerni a frontvonalon. Ukrajna le tudja győzni Oroszországot, és ehhez Európának minden eszközt, fegyvert és pénzt a rendelkezésére kell bocsátania – fejtette ki.

Tusk és Orbán ezután a közösségi médiában kezdtek üzengetésbe, előbbi csütörtök délután az X-en azt írta: „Oroszország kezdte a háborút Ukrajna ellen. Ők döntöttek úgy, hogy háborúban éljünk. Ilyen időkben az egyetlen kérdés, hogy kinek az oldalán áll?” Orbán gyorsan válaszolt a lengyel kormányfőnek, mégpedig a következőt: „Oroszország háborúban áll. Ukrajna háborúban áll. Magyarország nem. Megértem, hogy határozottan Ukrajna oldalán áll. Kérem, értse meg, hogy mi határozottan Magyarország oldalán állunk.”

Tusknak üzenve hozzátette: „Azt kérdezi, hogy ki fogja megnyerni a háborút. Az én kérdésem viszont az, hogy hogyan tudjuk befejezni a háborút, megmenteni több tízezer ember életét és biztonságot nyújtani a magyaroknak. Egy olyan háborút akar megnyerni, amelyet a sajátjának tart. Én azt akarom elérni, hogy béke legyen.”