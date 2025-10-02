A dán miniszterelnök figyelmeztetett, nem fogja hagyni, hogy Orbán Viktor dönthessen egész Európa jövőjéről

Európai Unió;Ukrajna;Orbán Viktor;uniós csúcs;Volodimir Zelenszkij;Mette Frederiksen;

Mette Frederiksent az EU-csúcs után kérdezték újságírók. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök eközben arról beszélt, hogy Orbán Viktor a választási kampány miatt blokkolja Ukrajna európai integrációját.

Orbán Viktor azért blokkolja Ukrajna európai integrációját, mert országában választási kampány zajlik – jelentette ki újságírói kérdésre válaszolva Volodimir Zelenszkij csütörtökön Koppenhágában, azon a sajtótájékoztatón, amelyet az Európai Politikai Közösség (EPC) hetedik csúcstalálkozója után, Mette Frederiksen dán miniszterelnökkel közösen tartott.

„Ami Ukrajna Európai Unióhoz való közeledésének blokkolását illeti, senki sem tudja ezt megakadályozni, mert ez Ukrajna akarata, és ennek megfelelően Európa döntése, hogy a jövőben Ukrajnát az EU tagjaként lássa. Természetesen, minden az egységen és a közös döntésen múlik”

– fogalmazott az ukrán elnök.

Majd megjegyezte, hogy Oroszország Ukrajna elleni agresszióját éppen Ukrajna EU-csatlakozási törekvései váltották ki. A dán miniszterelnök pedig azzal érvelt, hogy nem lehet arany középutat találni Ukrajna EU-csatlakozása és az Orbán Viktor által felvetett elképzelés között, miszerint stratégiai partnerségi megállapodást kellene kötni, miközben Ukrajna kívül marad az Európai Unión.

„Nem engedem, hogy egyetlen ország, és főként nem Viktor Orbán dönthessen egész Európa jövőjéről”

– jelentette ki Frederiksen.

Oroszország a fronton nem érte el az idei céljait és sok hibát követ el, ezért a háború befejezése érdekében fokozni kell a nyomást Moszkvára – fűzte hozzá Zelenszkij, egyúttal felszólította az európai országokat, hogy mondjanak le az Oroszországgal folytatott olajkereskedelemről.

Az ukrán államfő reményét fejezte ki, hogy a Donald Trump amerikai elnökkel tartott találkozója után Ukrajna további fegyvereket kap majd távoli célpontok elleni csapások végrehajtására Oroszország területén, a saját rendszereiken felül. „Eddig csak a saját, távolsági célokra alkalmas fegyverrendszereinket használtuk” – jegyezte meg. Hangsúlyozta, hogy Ukrajna minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy politikai, gazdasági és katonai téren egyaránt elnyerje az Egyesült Államok támogatását.